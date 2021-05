Den nächsten Schritt auf der Karriereleiter steigt der Eggenburger Gerhard Dafert empor: Er wurde mit 1. Juni zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter ernannt. Der Beschluss dazu wurde in einer Sitzung der Landesregierung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gefasst. Dafert folgt in dieser Funktion dem Schwarzenauer Johann Lampeitl nach.

Freude auf Herausforderung in vielfältigen Aufgabengebieten. Gegenüber der NÖN sagte Dafert, dass er die neue Herausforderung „mit positivem Blick nach vorne“ annehmen werde. Die Landesamtsdirektion bezeichnet der 56-Jährige als Organisationsabteilung des Landes. Ihre Aufgabenbereiche seien vielfältig. So laufen in der Landesamtsdirektion etwa die Fäden des Verfassungsdienstes – der etwa entstehende Gesetze auf ihre Verfassungskonformität prüft, des Regierungsdienstes (der Regierungs-Sitzungen vorbereitet) oder der Innenrevision des Landes zusammen. So sei es etwa Aufgabe der Landesamtsdirektion, Veränderungen innerhalb der Organisationsstruktur – etwa auf Bezirkshauptmannschaften – zu begleiten. Außerdem obliegt der Landesamtsdirektion auch die Öffentlichkeitsarbeit samt Presseabteilung des Landes und der IT-Support.

Kollegiale Zusammenarbeit gefragt. Er selbst werde sich künftig vor allem um den Bereich „IT“ kümmern, sagt Dafert. Seine Aufgabe sei es aber auch, Landesamtsdirektor Werner Prock „massiv zu unterstützen und ihm Vorschläge zu unterbreiten“. Gerade wegen des breiten Aufgabengebiets der Landesamtsdirektion sei es enorm wichtig, dass gut zusammen gearbeitet werde: „Da sehen vier Augen einfach mehr als zwei und zwei Gehirne denken umfassender als eines“, sagt Dafert. Es gehe darum, gemeinsam Ideen und Lösungen im Sinne des Landes zu finden.

Rückblick mit Stolz. Seine bisherigen Agenden als Leiter der Personalabteilung des Landes wird Dafert abgegeben. Nach 20 Jahren als Leiter dieser Abteilung blicke er stolz auf „diese schönen Jahre“ zurück. Als Meilensteine seiner Amtszeit in dieser Funktion bezeichnete Dafert eine Besoldungsreform, die Übernahme der Gemeindespitäler und etliche innovative Gesetzespakete („für eines haben wir sogar den Österreichischen Verwaltungspreis bekommen“).

In den Landesdienst war Dafert 1989 nach Absolvierung seines Studiums der Rechtswissenschaften von 1983 bis 1988 eingetreten. Bis 1996 war er im Büro von Erwin Pröll tätig, dann wechselte er in die Personalabteilung, wurde 2000 deren stellvertretender Leiter und ein Jahr später deren Leiter.

Weiter Engagement im Krahuletz-Museum. Trotz seiner neuen Herausforderung will Dafert übrigens als Obmann der Krahuletz-Gesellschaft in Eggenburg weiter machen: „Das ist ja ein Ehrenamt, das ich in meiner Freizeit gerne mache. Ich hoffe schon sehr, dass dafür auch weiterhin Zeit bleibt“, sagt Dafert.