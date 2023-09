Ein kolossales Chorkonzert

„Mit dem heutigen Konzert möchte ich, so wie die Baumeister der Gotik bei den Gewölben, einen Schlussstein setzen am Ende meiner zehnjährigen Tätigkeit auf der Burg Gars“, sagte Intendant Johannes Wildner und wies auf Anfang und Ende seiner Ära hin. „Beim ,Freischütz' habe ich in meiner ersten Saison das Publikum eingeladen, den ,Jägerchor' mitzusingen, heute stehen hier rund 150 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und setzen mit ihrem Musizieren ein Zeichen gegen Krieg und Barbarei.“ Dem stimmte auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer zu und sparte nicht mit Lob für Wildner: „Sie haben die Burg Gars geprägt, Sie können stolz sein auf diesen Pfeiler der Kultur im Bezirk Horn.“

Was dieses Ensemble nach einer intensive Probenarbeit beim „Waldviertler Chortag“, dem zweiten nach der Premiere 2019, zu leisten imstande war, zeigte sich bei der Aufführung der „Carmina Burana“ von Carl Orff und den diesem Werk nachempfundenen „Carmina Austriaca“. Gemeinsam mit dem Klavierduo ShinPark, einer fünfköpfigen Schlagwerk-Gruppe und den Solisten Corina Koller (Sopran), Wolfgang Resch (Bariton) und Thomas Lichtenecker (Countertenor) gelang dank der beiden Dirigenten David Ricardo Salazar und Roger Diaz-Cajamarca, beide an Musik-Uni von Wildner ausgebildet, eine perfekte Darbietung.

Orffs Komposition ist eine szenische Kantate, basierend auf 24 mittellateinischen, mittelhochdeutschen und altfranzösischen Liedtexten unbekannter Autoren aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Dem nachempfunden sind die „Carmina Austriaca“, in denen Michael Korth Minnegesänge aus dem ursprünglichen Österreich der Babenberger bearbeitet und Gerald Wirth, Leiter der Wiener Sängerknaben, in Anlehnung an Orff ein vokal-instrumentales Klangbild geschaffen hat. Sieben Jahre nach der Uraufführung dieses vom Land NÖ in Auftrag gegebenen Werks wurde es auf Wildners Anregung hin neu bearbeitet und erlebte hier als „Garser Fassung“ seine von rund 900 Besuchern stürmisch gefeierte Premiere.