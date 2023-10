Weitersfeld: Bäumchen für 13 Babys

Wie bereits zur Tradition geworden überreichten Gemeindeparteiobfrau Elisabeth Hirsch und Bürgermeister Reinhard Nowak am Nationalfeiertag an die Eltern aller 13 in den vergangenen zwölf Monaten geborenen Babys der Marktgemeinde Weitersfeld die von der örtlichen ÖVP gespendeten Lebensbäumchen. Nach Wunsch und mit speziellem Namensschild dekoriert konnten die Eltern sich die Obstbäumchen selbst aussuchen und wurden von der Gemeinde gemeinsam mit den Sprösslingen und den zuständigen Ortsvorstehern mit einem Geschenk aus der Bibliothek zu einer Jause im Gemeindegasthaus eingeladen.