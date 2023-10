Karin Gutmann an der Spitze der Gemeinde Geras

Nachdem Bürgermeister Johann Glück sein Amt mit Wirkung 30. September zurückgelegt hatte, stand am 12. Oktober die Neuwahl des Geraser Bürgermeisters an der Tagesordnung. Den Altersvorsitz führte Hilda Strobl.

Einstimmig entschieden die Gemeinderatsmitglieder, Karin Gutmann ihr Vertrauen auszusprechen und sie zur neuen Bürgermeisterin von Geras zu wählen. Ihr zur Seite steht Alfred Reinagl als neuer Vizebürgermeister. Durch die Umstrukturierungen war auch die Bestellung von Margit Perzy als Stadträtin erforderlich. Emanuel Leitner (ÖVP) wurde als neuer Gemeinderat angelobt. Ebenso wurde eine neue Aufteilung der einzelnen Resorts durch die gemeindeinternen Umstrukturierungen erforderlich.

„Ich werde alles geben und für jeden Einzelnen der Gemeinde da sein. Ein Bürgermeister kann aber nur so gut sein, wie sein Team. Daher hoffe ich auf Eure Unterstützung“, dankte Karin Gutmann für das in sie gesetzte Vertrauen und zeigte sich zuversichtlich, die auf sie zukommenden Herausforderungen zu meistern. Auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer reihte sich in die Reihe der ersten Gratulanten ein.

Karin Gutmann trat 2009 als Quereinsteigerin in den Gemeinderat der Stadt Geras ein und übernahm als Stadträtin die Verantwortung für die Bereiche Tourismus und Kultur. Zuvor wirkte sie bereits engagiert als ÖVP-Ortsparteiobfrau in der Katastralgemeinde Hötzelsdorf am Gemeindegeschehen mit. Seit der Gemeinderatswahl 2020 hatte sie das Amt als Vizebürgermeisterin inne.

Beruflich ist Karin Gutmann als Leiterin der Pflegeassistenz-Lehrgänge an der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Horn tätig.