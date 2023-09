Volksschule Japons rüstet kräftig auf

Seit fünf Jahren leitet Manuela Ebner-Gruber die Volksschule Japons. Seither wurde in der Schule seitens der Marktgemeinde Japons ordentlich investiert. Auch aktuell gibt es neue Projekte. Denn in den vergangenen Monaten wurde eine Bibliothek aufgebaut, die nun fertig ist und sich in der Digitalisierungsphase befindet. „Zwei Tabletts wurden angekauft und Dank der Elternspenden gehören auch zwei Notebooks zu unserer Ausstattung“, erklärte Ebner-Gruber. Besonders groß war die Freude, als heuer eine neue Schulküche geliefert und aufgebaut wurde. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5.500 Euro. „Dank des Elternvereins durften wir auch noch neues Induktionsgeschirr ankaufen“, freut sich Ebner-Gruber.

Diese Invesition reiht sich in eine Liste einiger Projekte der vergangenen fünf Jahre ein. Vor fünf Jahren wurde die Nachmittagsbetreuung neu installiert und das dafür nötige Mobiliar, Bänke, Kästen, Sitzsäcke um 14.000 Euro angekauft. Durch das Aufstellen von Holztrennwänden mit Innenregalen wurde ein kleines Lehrerzimmer geschaffen. Auch der Schulgarten erhielt eine Umzäunung zur Sicherheit der Schulkinder. Die Klassenzimmer wurden finanziert durch die Gemeinde mit zwei Smartboard für 13.000 Euro ausgestattet.

Die 24 Volksschüler werden von zwei Pädagoginnen unterrichtet. Besonders würdige Ebner-Gruber das Wohlwollen der Lese- und Lernpartnerinnen Anita Steininger und Erna Gutmann sowie die Unterstützung durch Bürgermeister Karl Braunsteiner und den gesamten Gemeinderat. Ein besonderer Wert wird in der Volksschule Japons auf die Ernährung der Schüler gelegt. Es gibt wöchentliche einen Müsli-Tag, es wird selbst Brot gebacken und es gibt ein Jausen-Buffet. Das Team der Japonser Volksschule setzt mit dem Projekt „Wir ernähren uns richtig“ Ernährungsschwerpunkte.

Und jetzt stellte sich die Gemeinde auch noch mit einem besonderen Geschenk bei den Kindern ein. Sie lieferte als „Draufgabe“ für den Außenbereich - ganz nach den Bedürfnissen der Schulkinder - eine neue Rutsche, die 2.500 Euro gekostet hat.