Röschitzer Startup liefert Regionales vor die Haustür

Mit einer „Kistl-App“ wollen die beiden Röschitzer Johann Gruber und Stefan Stift den Markt erobern. Von Brot und Gebäck über Gemüse und Getreide bis zu Wein und Bier, Fisch, Kräuter, Gewürze oder Müsli kann über diese webbasierte Lieferantenplattform eine breite Produktauswahl mit dem Handy geordert werden. Die Konsumenten werden informiert, welcher Produzent was herstellt und wann geliefert wird. Kürzeste Transportwege sollen die Frische der hochwertigen Lebensmittel und Nachhaltigkeit garantieren, versprechen Gruber und Stift.

„Produkte aus der Region von Gemüsebauern, Fleischern, Winzern, etc. werden in die Region geliefert, einfach und schnell“, betont Johann Gruber, der gemeinsam mit seinem Nachbarn, dem IT-Spezialisten Stefan Stift, das neue Kistl-Service entwickelt hat und betreibt. Die Bezahlung der bestellten Produkte läuft ebenfalls über die App. Für die Produzenten gibt es flexible Präsentationsmöglichkeiten. „Der Verwaltungsaufwand ist gering, es gibt weder Fix- noch versteckte Kosten. Wir wollen alles möglich einfach, klar und transparent halten“, betont Stift. Jeder Kunde wisse sofort, was in sein Gebiet geliefert wird, wo es herkommt und wann es vor der Haustür steht.

Entwickelt wurde die App über einige Monate. Erhältlich ist sie in App-Stores und über die Website www.kistl.app. Das Liefergebiet umfasst aktuell 70 Gemeinden und erstreckt sich vom Bezirk Waidhofen bis vor die Tore Wiens. Schon kurz nach dem Start der App bieten hier dutzende Produzenten ihre Waren an. Und, so Gruber: „Täglich kommen neue hinzu.“ Er legt Wert darauf, die Kistl-App stetig weiterzuentwickeln, so wurde vor kurzem erst die Möglichkeit der Abholung von Waren hinzugefügt.