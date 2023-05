Frauen-Power für Herberger SPÖ

Die SPÖ Sigmundsherberg stellte bei der Jahreshauptversammlung die Weichen in Richtung Zukunft: Michaela Schmöger übernimmt die Spitze der Ortsorganisation von Franz Hahn. Die zweifache Mutter ist seit Mai 2020 nach dem Abgang von Barbara Reissel Geschäftsführende Gemeinderätin, dem Gemeinderat gehört sie seit der Wahl im Jänner 2020 an. Beruflich ist Schmöger seit 2016 im Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel in Sigmundsherberg aktiv.

Die neue Vorsitzende wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und meinte, sie hoffe auf gute Zusammenarbeit. Künftig will Schmöger vor allem auf Teamarbeit setzen: „Um die Zukunft produktiv gestalten zu können, müssen wir gemeinsam einen Weg finden, um aktiv und kreativ an der Weiterentwicklung diverser Themen zum Wohl unserer Gemeinde zu arbeiten“, sagte die 37-Jährige.

Schmöger stehen mit Elisabeth Jordan und Regina Dallinger gleich zwei Stellvertreterinnen zur Seite. Jordan fungiert auch als Kassierin, ihre Stellvertreterin ist Susanne Kaufmann. Als Schriftführerin fungiert künftig Karin Eichberger, ihr Stellvertreter – und damit der einzige Mann im Vorstand – ist Christoph Schwarz.

Schmögers Vorgänger Franz Hahn, der die Sigmundsherberger SPÖ interimsmäßig führte, bedankte sich bei den Mitgliedern für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre. Er hob das bereits geleistete Arrangement des verjüngten SPÖ-Teams besonders hervor und blicke voller Optimismus in die Zukunft.

Ehrungen: Jordan seit 60 Jahren bei Partei

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung referierte Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger über die aktuelle politische Situation und betonte dabei die Wichtigkeit der Sozialdemokratie für Österreich.

Im Anschluss an die Sitzung fanden die Ehrungen für langjährige Mitglieder der Herberger SPÖ statt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Franz Hahn, Roland Kloiber, Martha Pausar, für 50 Jahre Brigitta Schüssler und Alfred Pausar und für 60 Jahre Lambert Jordan ausgezeichnet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.