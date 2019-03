131,49 kWp (Kilowatt peak = Spitzenleistung der Anlage) produzieren die 487 neuen Photovoltaik-Module auf vier „öffentlichen“ Dächern der Stadtgemeinde Horn. Die Montage konnte kürzlich fertiggestellt werden, das schöne Wetter der vergangenen Tage hat die Betreiber der Anlage bereits erfreut.

Seit Beginn der Bürgerbeteiligungsinitiative im Mai 2018 wurden die Anlagen in Horn auf der Polytechnischen Schule, der Sporthalle, dem Vereinshaus und dem Wohnhaus Lindengasse fertiggestellt. „Damit schaffen wir einen weiteren Schritt in Richtung ‚Smart City‘“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier, der auch in Zukunft Projekte wie diese für ein umweltfreundliches und modernes Horn umsetzen möchte. Alle vier Anlagen der „10hoch4 Bürgerenergie GmbH“ sind demnach plan- und zeitgerecht in Betrieb gegangen.

Am Dach der Polytechnische Schule wurden 135 Module mit 36,45 kWp montiert, auf dem der Sporthalle 184 (mit 49,68 kWp), auf dem Vereinshaus 120 (mit 32,4 kWp) und auf dem Wohnhaus Lindengasse 48 Module (mit 12,96 kWp).

Bürgerbeteiligung kann noch erweitert werden

Die Anlagen wurden über die Bürgerinitiative „10hoch4“ an Bewohner verkauft, die dafür jährlich „Mieteinnahmen“ erhalten. Aufgrund der großen Nachfrage waren alle „Sonnenscheine“ schnell an den Mann bzw. die Frau gebracht.

In der Stadtgemeinde Horn entwickelt sich die Photovoltaik-Technologie großartig. „Heute ist der Strom vom Dach sogar schon billiger als vom öffentlichen Stromnetz“, weiß Umweltgemeinderat Wolfgang Welser. Zusätzlich sind attraktive Zusatzanwendungen wie Batteriespeicher, Warmwasseraufbereitung oder Elektromobilität stark im Kommen. Es werden bereits Überlegungen über Erweiterungen der Anlagen und des Bürgerbeteiligungsmodells angestrebt.