Tierarzt-Praxis spielt alle Stückl

Er erfüllt sich einen langgehegten Traum: Der Eggenburger Tierarzt Gerhard Eder startet am Ortsrand von Eggenburg mit einer top-modernen neuen Praxis durch. Er bietet hier nicht nur zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten für Tiere, sondern seinen Mitarbeitern – insgesamt arbeiten fünf Tierärzte in der Praxis – auch eine ideale Arbeitsumgebung: „Ich habe eine Top-Mannschaft, die hat sich das verdient“, streut er seinen Mitarbeitern Rosen.

Warum er aus der Rechpergerstaße an den Stadtrand übersiedelt, liegt für ihn auf der Hand. Am alten Standort habe es nicht nur Probleme mit der Größe der Praxis und der Parkplatzsituation für seine Kunden gegeben. Auch wenn die Nachbarn hinsichtlich Lärm sehr tolerant gewesen seien, ihnen „durchgebellte Nächte“ bescheren zu müssen, sei auf Dauer keine optimale Lösung.

Nächste Generation schon in den Startlöchern

Er sei daher schon lange auf der Suche nach einem neuen Standort für seine Praxis gewesen. Eher zufällig habe sich dann vor drei Jahren jener in der Johann Leidenfroststraße angeboten, der nicht nur über die richtige Widmung, sondern auch das entsprechende Platzangebot mitgebracht habe. Dann habe Corona alles ein wenig verzögert, ehe es im November 2021 mit den Bauarbeiten für die insgesamt 600 m² große Praxis losgegangen ist. Nächste Generation schon in StartlöchernSeine Kunden werden hier in einem offenen und hellen Empfangsbereich begrüßt. Neben einem großen Raum, in dem Tiere auf OPs vorbereitet werden können und in dem auch kleinere administrative Dinge erledigt werden, hat die neue Praxis mehrere Behandlungsräume, zwei Operationsräume, ein Labor, Boxen für Hunde und Katzen, eine Apotheke, Möglichkeiten zum Röntgen, Ultraschall und Zahnbehandlungen sowie Besprechungsräume und Sozialräume für die Mitarbeiter zu bieten. Und das alles, wie es heute Standard ist, barrierefrei.

Auch wenn er den Neubau der Praxis für sich selbst mache, richtet Eder damit einen Blick in die Zukunft. Denn zwei seiner vier Kinder studieren Veterinärmedizin, schließen dieses bald ab und wollen in die Fußstapfen Eders treten – und damit eine lange Familientradition fortsetzen. Denn schon vor fast 100 Jahren, nämlich 1926, startete Eders Großvater in Röschitz als Tierarzt durch.

Gerhard Eder und seine Frau Karin Eder-Rohm präsentierten einen der beiden neuen OP-Räume. Foto: Thomas Weikertschläger

