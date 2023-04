Waldviertel Heft: Auch ein „Cold Case“ dabei

Ein bunter Mix an historischen Themen wird im 128 Seiten starken Heft 1/2023 der Schriftenreihe „Das Waldviertel“ geboten.

„Schlechte Aussichten für den heiligen Felix in Kattau!“ So trist zeichnet Wolfgang Krisch das Bild über den Erhaltungszustand des denkmalgeschützen Bildstocks aus der Barockzeit. Ein Beitrag von Andreas Gamerith widmet sich Barock-Maler Paul Troger. Gamerith fand im Stiftsarchiv neue Dokumente, die den Blick auf die künstlerische Arbeit Trogers erweitern.

Markus Holzweber geht einem „Cold case“ nach. Der Tod von Karl Maier aus Albrechts vor rund 100 Jahren galt lange als Wilderermord. Recherchen in damaligen Zeitungen belegen, dass es sich um einen leichtsinnigen Unfall gehandelt hat. Friedrich Polleroß widmet sich der jüdischen Familie Biegler in Neupölla. Diese lässt sich an ihrem Ursprungsort in der Nähe bei Temelin bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Ein Heft der Zeitschrift „Das Waldviertel“ kostet 8 Euro. Ein Bezug ist über die Website www.daswaldviertel.at möglich.

