Röhrenbach: Eine Radtour für das Klima

Zu dieser Tour eingeladen hatten die Gemeinde Röhrenbach und die Klar!-Region Horn. Ausgangspunkt für diese Route ist das Gemeindeamt in Greillenstein, bei dem es auch einen Radreparaturpunkt und eine E-Ladestation für E-Bikes gibt. Danach geht es zu den Klima-Wandel-Schauplätzen der Region Röhrenbach. Die Route führt über Gobelsburg nach Feinfeld. Dort gibt es am Spielplatz mit Trinkwasser-Brunnen die Möglichkeit, eine kleine Rast einzulegen. Die nächste Station ist das Rückhaltebecken am Taffabach in Feinfeld, einer Stelle, die früher oft sumpfig, jetzt meist trocken ist. Zurück geht es dann über den Taffabach nach Röhrenbach. Hier ist der fünfte Punkt der Route das geplante Rückhaltebecken in Röhrenbach.

„Die Gemeinde verzeichnete in den vergangenen Jahren einen spürbare Erwärmung bei gleichzeitiger Verlagerung und auch Reduktion der Niederschläge“, erklärte Bürgermeister Gernot Hainzl. Das Fahrrad spiele aber nicht nur eine Rolle bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. „Wenn wir es schaffen, mehr Leute aufs Rad als emissionsfreies Verkehrsmittel zu bringen, können wir dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels schon von vornherein zu schmälern“, erklärte Vizebürgermeister Franz Genner.