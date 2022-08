Mit dem E-Bike durch Horn

Acht E-Bikes stehen ab sofort bei den fixen Mietstationen auf dem Parkdeck (Pragerstraße) und am Campus Horn zur Verfügung. Es handelt sich dabei um jeweils zwei Mountain-Bikes und zwei City-Bikes.

Die Räder können mittels einer App (eine Infotafel ist an der Mietstation zu finden) gemietet werden. Eine Stunde kostet 8 Euro, für einen Tag werden 30 Euro verrechnet. Die Stadtgemeinde sorgte für die erforderliche Infrastruktur.

Wie funktioniert das Leihsystem?

Die E Bikes können in einer App von Kurt und Georg Altmann gebucht werden. Per GPS-Signal wird angezeigt, ob sich ein Fahrzeug an der Mietstation befindet. Jedes Rad hat einen QR-Code, der gescannt werden muss, um es zu mieten. Kulturstadtrat Martin Seidl begrüßt die Aktion: „Wir werden sehen, wie sich das Angebot entwickelt und ob die E-Bikes zum neuen ‚Big Thing‘ werden.“

Um zu verhindern, dass die E-Bikes in der Taffa landen oder „verschwinden“ sind diese mit einem Spezialschloss gesichert. Sieht man „Auffälligkeiten“ beim GPS-Signal, werde sofort reagiert, versichert Georg Altmann. Man appelliere außerdem an die Vernunft der Kunden, achtsam mit den Fahrrädern umzugehen. Zudem werde jede Sachbeschädigung angezeigt.

