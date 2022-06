Lukas Rehrl: „Hier fehlt nichts, Gars bringt alles mit“

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Jetzt ist es fix: Lukas Rehrl wird als „Amtsdirektor“ Nachfolger von „Obersekretär“ Manfred Schartner. Das gab jetzt Bürgermeister Martin Falk bekannt. Wegen der bevorstehenden Pensionierung Schartners wollte man möglichst rasch Klarheit über die Nachfolge haben, damit sich der „Neue“ auch entsprechend in die Materie einarbeiten kann. Bedingung war unter anderem, dass es ein Jurist mit Erfahrung sein muss.

Wie viele Bewerber es gegeben hat, darüber hüllt sich Falk in Schweigen: „Wir haben versprochen, dass wir das anonym behandeln.“ Laut Falk gibt es zur Entscheidung einen einstimmigen Beschluss des Gemeindevorstandes, der in die Entscheidungsfindung eingebunden war, auch des dort nicht vertretenen FPÖ-Mandatars, dass Rehrl Schartner, der wie die NÖN berichtete Mitte nächsten Jahres in Pension gehen wird, nachfolgen soll. „Diese Entscheidung wurde auch den übrigen Gemeinderatsmitgliedern sowie den Gemeindebediensteten natürlich bereits mitgeteilt“, sagt Falk.

Ansprechperson für Bürger, loyal zum Bürgermeister

Man habe bewusst nach einem Juristen gesucht, da die juristischen Anforderungen in der Gemeinde immer größer werden, „und ein Bank-Jurist kann bei unserem Budget von zehn Millionen nur von Vorteil sein“. Rehrl wird am 1. September seinen Dienst in der Gemeinde antreten, nach einer Einschulungsphase wird er dann ab 1.Mai 2023 als „Amtsdirektor“, so der offizielle Titel für Juristen im Gemeindedienst, für die Bürger da sein.

„Dass der Amtsdirektor Ansprechstelle für die Bürger ist, ist ebenso wichtig, wie dass er Führungskompetenz gepaart mit Kollegialität unter Beweis stellt, parteifreie Entscheidungen trifft und dem Bürgermeister gegenüber Loyalität beweist“, nennt Falk als Anforderungsprofil und ist überzeugt, dass Rehrl diesem gerecht wird.

Bewusste Entscheidung für Gars als Lebensmittelpunkt

Was war sein Beweggrund, dass er sich beworben hat? „Vor zwei Jahren bin ich nach Gars zurückgekehrt, wir haben hier ein Haus gekauft und uns bewusst entschieden, hier unseren Lebensmittelpunkt zu haben“, erklärt Rehrl. „Gars bringt alles mit, was eine Familie braucht: Kindergarten, Schulen, Wirtschaft, Kultur, Kulinarik – hier geht uns nichts ab. „Und weil wir uns für Gars entschieden haben, möchte ich mich auch aktiv in der Gemeinde Gars einbringen. Deshalb habe ich mich beworben.“

Dabei hatte er, als er die Berufslaufbahn als Jurist einschlug, den Amtsdirektor gar nicht am Schirm. „Ich hätte mich damals auch gar nicht beworben“, gibt er zu. „Aber jetzt habe ich in mehr als neun Jahren Erfahrung in rechtsberatender Tätigkeit, davon mehrere als selbstständiger Rechtsanwalt, sammeln können, die mir hier sicher zugutekommen werden.“

