Horn: Trogrlic übernimmt neues Nuklear-Institut

Der Leistungsbereich Nuklearmedizin wurde am Landesklinikum Horn aus dem Institut für Radiologie herausgelöst und als eigenständiges Institut etabliert. Mit 1. Oktober übernahm Mate Trogrlic die Leitung des neuen Instituts für Nuklearmedizin. Die nuklearmedizinische Versorgung in Niederösterreich ist derzeit auf drei Standorte - St. Pölten, Wr. Neustadt und Horn) - verteilt. Horn übernimmt die Verantwortung für das nördliche Drittel Niederösterreichs, insbesondere das Waldviertel. Das Leistungsspektrum des Instituts Nuklearmedizin am Standort Horn umfasst neben der Schilddrüsendiagnostik und der klassischen Invivo-Diagnostik mit statischen, dynamischen, planbaren sowie tomografischen Techniken - SPECT-CT (Knochen-, Lunge-, Nieren- und Herzuntersuchungen), auch neurologische Untersuchungstechniken zur Darstellung des Zentralnervensystems sowie die präoperative Markierung von Lymphknoten bei Mammakarzinomen.

Trogrlic bringt eine beeindruckende akademische Laufbahn und eine umfangreiche Erfahrung im Bereich der Nuklearmedizin mit sich. Das Studium für Humanmedizin absolvierte er an der Medizinischen Universität Zagreb (Kroatien). Er schloss es 2006 erfolgreich ab. 2017 erlangte er seinen Doktorgrad in medizinischen Wissenschaften ebenfalls an der Medizinischen Universität Zagreb. Seine Facharztausbildung begann Trogrlic 2008 als Assistenzarzt im Universitätsklinikum Zagreb in der Klinik für Nuklearmedizin. Nach Abschluss seiner Facharztausbildung wirkte er dort als Facharzt.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn 2017 ins LK Horn, wo er die Position des Oberarztes für Nuklearmedizin übernahm. Seit 2020 übt Trogrlic auch die Funktion als Strahlenschutzbeauftragter im Landesklinikum Horn aus. Mit August 2021 übernahm er die Position des Bereichsleiters für Nuklearmedizin am Institut für Radiologie und Nuklearmedizin, welche er bisher innehatte. „Auf freundliche und respektvolle Art und Weise möchte ich ein harmonisches und motivierendes Arbeitsumfeld gestalten. Dieses soll als Grundlage zum Aufbau eines starken operativen und ausbildungsorientieren Zentrums dienen“, sagt Trogrlic. Seit seiner Anstellung im LK Horn habe er gemerkt, dass er sein Know-how aufgrund seiner bisherigen beruflichen Laufbahn optimal hier einbringen könne.

Die Etablierung eines eigenständigen Instituts für Nuklearmedizin markiere einen bedeutenden Meilenstein in der klinischen Versorgung und stärke die Position als führende medizinische Einrichtung, betont Martin Breitenseher, ärztlicher Direktor des Landesklinikums Horn-Allentsteig.