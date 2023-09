BhW: Mehr als 100 Angebote im Bezirk Horn

Seit 1. September ist es wieder in Umlauf, das BhW-Veranstaltungsprogramm für den Bezirk Horn, das nunmehr schon seit dem Jahr 2004 in jährlich zwei Ausgaben zu je 7500 Exemplaren bei den beteiligten Gemeinden an jeden Haushalt geliefert wird, bzw. bei allen anderen zumindest beim Gemeindeamt kostenlos erhältlich ist. Für den kommenden Herbst und Winter zählt die Broschüre wieder über 100 Vorträge, Kurse, Workshops, Kulturangebote, Sport- und Tanzmöglichkeiten und diverse kulturelle Veranstaltungen in den Gemeinden des Bezirkes auf, welche die örtlichen Bildungswerkleiter mit ihrem Team bzw. in Kooperation mit anderen Anbietern erarbeitet und in einem ausführlichen Flyer zusammengestellt haben. Infos bei BHW-Bezirksvorsitzender Sabine Neunteufl, 0664/57 37 093, Mail: bhw.horn@gmx.at