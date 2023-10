ÖVP Irnfritz: Judmann löst Strak ab

Tolles Ergebnis für Gemeinderat Stefan Judmann. Er wurde beim außerordentlichen Gemeindeparteitag der Irnfritzer ÖVP mit 22 Stimmen der 23 Wahlberechtigten zum neuen Gemeindeparteiobmann gewählt. „In Irnfritz ist es scheinbar nicht üblich, dass man sich selbst auch wählt“, meinte Wahlleiter Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, denn auch die Wahl von Manuela Ebner-Gruber zur Stellvertreterin und Josef Strak als Kassaprüfer erfolgte mit 22 gültigen und einer ungültigen Stimme. Mit dieser Wahl wurden auch die Weichen in Richtung Gemeinderatswahl 2025 gestellt, erklärte Linsbauer.

Judmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit 2020 im Gemeinderat. Beruflich ist Judmann Anlagenkoordinator bei der EVN. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit diesem Team an seiner Seite für die Menschen der Gemeinde und deren Lebensqualität zu arbeiten und anzupacken, sagte Judmann.

Die Neuwahl war nötig, weil Obmann Josef Strak seine Funktion zurückgelegt hatte. „Es ist Zeit, Platz für die Jugend zu machen“, sagte der scheidende Gemeindeparteiobmann. Bürgermeister Hermann Gruber würdigte die Leistungen und das Engagement von Strak. Er ist Ortsvorsteher von Irnfritz Bahnhof, seit 1995 im Gemeinderat, seit 2010 als Geschäftsführender Gemeinderat, seit 2021 Parteiobmann in der Gemeinde und Obmann-Stellvertreter der W.A. Mozart Musikschule seit 2008. „Durch seinen Einsatz wurde der Bau der Fernwärme in Irnfritz Bahnhof 2009 errichtet, die er natürlich seit Beginn als Heizwart betreut“, lobte der Bürgermeister. Außerhalb seiner politischen Tätigkeit ist Strak seit 1993 Bezirksobmann des NÖ Imkerverband, Ortsgruppen-Obmann Trabenreith-Irnfritz und Kassier im Behinderten-Verband Irnfritz-Japons. Schon am Beginn der Sitzung der Gemeindepartei skizzierte Strak im Rückblick die vielen umgesetzten Projekte und meinte: „Wir können stolz auf unsere Gemeinde sein. Irnfritz-Messern ist eine Herzeige-Gemeinde“ und bedankte sich bei den anwesenden Mandataren für die gute Zusammenarbeit.

Mit Dank und Anerkennung wurde der scheidende Gemeindeparteiobmann geehrt. Gemeindeparteiobmann Stefan