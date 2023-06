Pernegg: Profis an der Motorsäge

Tetik hatte in acht Kursen seit 2019 zahlreiche Interessierte durch die Kurse geleitet. Mit Weigmann, der in Raisdorf wohnt, konnte nun ein erfahrener Nachfolger gefunden werden. Dass er mit Holz umgehen kann, davon zeugen seine vielen Werkstücke, die gerne als Geschenke beauftragt werden. „Er hat ein absolut gutes Auge und Gespür für Proportionen und bringt eine immense Geduld auf, wenn es an die Detailausarbeitung geht“, freute sich Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß als BhW-Leiterin, dass sie für die Kurse diesen talentierten Holzschnitzer aus der eigenen Gemeinde gewinnen konnte. Sie bedankte sich bei Tetik auch für die jahrelange Zusammenarbeit, die viel Freude bereitet habe.