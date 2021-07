Seit Mai des Vorjahres wird in der Landesberufsschule Geras im neuen Lehrberuf „Assistent/in der Sicherheitsverwaltung“ ausgebildet. NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister machte sich nun bei einem Besuch ein Bild von der neuen Ausbildung.

Dieser Beruf biete großartige Chancen und sei in der Ausbildung sehr vielseitig, sagte die Landesrätin. Die Lehrlinge sind in den unterschiedlichsten Bereichen der Sicherheitsverwaltung, wie der Polizei, des Landeskriminalamtes oder des Bundesamtes für Fremden- und Asylwesen eingesetzt. Der neue Lehrberuf „SicherheitsverwaltungsassistentIn“ wurde für die speziellen Anforderungen im Verwaltungsbereich der Polizei eingerichtet und dient auch zur Vorbereitung auf den Eintritt in den Polizeidienst bzw. in die Polizeiausbildung. Er entspricht zwar weitgehend dem verwandten Lehrberuf „VerwaltungsassistentIn“ für die allgemeine öffentliche Verwaltung, umfasst aber vor allem die Aufgabenbereiche im Innendienst des Polizeibetriebs. Dazu gehören etwa die Erstellung und Bearbeitung bestimmter polizeilicher Schriftstücke (Ladungen, Bescheide, Verfahrensanordnungen) sowie die Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Sicherheitspolizeigesetz).

Sicherheitsverwaltungsassistenten erledigen die Büroarbeiten in den Dienststellen der Polizei (Landespolizeidirektionen, Polizeikommissariate, Bezirkspolizeikommandos, Polizeiinspektionen). Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind Sicherheitsverwaltung, Beschaffung, Inventar- und Materialverwaltung, Öffentliches Rechnungswesen, Öffentlichkeitsarbeit und Office-Management. Mit dieser Ausbildung hat man auch laut LBS-Direktor Franz Höfinger tolle Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz. Er hofft jetzt, dass in Zukunft noch mehr Jugendliche diese Chance ergreifen.

Generell wolle der NÖAAB die Lehre stärker forcieren, denn: „Wir merken, dass der Karriereweg mindestens genauso gut über eine Lehre geht. Immerhin ein Viertel aller Führungskräfte in Österreich haben mit einer Lehre begonnen“, sagt Teschl-Hofmeister.

Neben dem Lehrberuf Assistent/in der Sicherheitsverwaltung werden in der LBS in Geras Friseur/in, Gastronomiefachmann/-frau, Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau ausgebildet. LBS-Direktor Franz Höfinger erklärt, dass aktuell viele Tourismus- und Gastronomiebetriebe händeringend Lehrlinge suchen. Die Lehre biete großartige Karrieremöglichkeiten. „Es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich über das Angebot der Lehre zu informieren und zu orientieren“, sagt Höfinger.