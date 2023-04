NÖN-Artikel sorgte für Überraschung in Weitersfeld

„Unser Convent ist zahlenmäßig kleiner geworden, aber auch die Zahl praktizierender Christen in den Pfarren“, begründet Prälat Conrad Müller vom Stift Geras in seinem Schreiben an die bisher vom Stift betreuten Pfarren Oberhöflein, Pleißing, Sallapulka, Walkenstein und Weitersfeld die Entscheidung, diese wieder in die „personelle Verantwortung des Bischofs“ zu übergeben. In diesem Brief dankt er auch Dominicus Hofer, der seit 27 Jahren die Pfarre von Weitersfeld und Pleissing geleitet hat.

Für die zuletzt genannten Pfarren war die Nachricht eine Überraschung. Zwar hatte man in den vergangenen Monaten gerüchteweise von „Veränderungen“ gehört, war aber erst durch den Bericht der NÖN über eine Gründung bzw. Neuordnung von Pfarrverbänden im Dekanat Geras aufmerksam geworden, dass Dechant Dominicus Hofer für die Leitung des zukünftigen Pfarrverbandes Drosendorf, Japons und Zissersdorf vorgesehen ist. Das erstaunte die Pfarrangehörigen seiner bisherigen Pfarre Weitersfeld, schließlich hat man die seelsorgliche Tätigkeit und Professionalität von Hofer an der Orgel sowie als Prediger und Initiator von Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche sehr geschätzt.

In seinem Brief vom 13. April an die Pfarre Weitersfeld führt Diözesanbischof Alois Schwarz die Bündelung der Kräfte, die Nutzung von Synergien und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit wegen des Priestermangels als Grund für die Schaffung eines neuen großen Pfarrverbandes an, dem mit 1. September dieses Jahres die zehn Pfarren Felling, Hardegg, Pleißing, Niederfladnitz, Obermixnitz, Weitersfeld, Oberhöflein, Sallapulka, Theras und Walkenstein angehören werden. Der Aufbau und Entwicklung dieses Zusammenschlusses wird in den nächsten Monaten Regionalbegleiterin Barbara Mayr obliegen.

Damit übernimmt der Bischof auf Wunsch von Prior Conrad die bisher vom Stift betreuten Pfarren Weitersfeld, Pleißing, Oberhöflein, Sallapulka und Walkenstein wieder in seine personelle Verantwortung und setzt Stanislaw Milczanowski, der schon bisher die Pfarren Felling, Hardegg, Niederfladnitz, Obermixnitz und Theras betreute, als Moderator ein. Mario Kietzer wird ihm als Kaplan und die Weitersfelderin Michaela Meierhofer als Pastoralassistentin zur Seite stehen. Es wird auch eine noch zu bestimmende Pfarrsekretärin für den neu gegründeten Pfarrverband geben.

„Bedeutet auch eine Chance für die Zukunft“

Nicht wenige Pfarrangehörige meinen, dass sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates, Mesner und Vorstände der kirchlichen Gliederungen in den betroffenen Pfarren vorbereiten müssen, dass ihnen durch die Zuweisung von Priestern, die in diesen Pfarren noch nicht tätig waren, eventuell auch neue Verantwortlichkeiten und Aufgaben entstehen. Für alle bedeutet die Neuordnung aber auch eine schwierige logistische Aufgabe, müssen doch zehn Pfarren von zwei Priestern betreut und dementsprechend auch zehn Sonntaggottesdienste, sowie Begräbnisse, Erstkommunionen – meist am Wochenende – abgehalten werden. „Das wird von den Gläubigen mehr Toleranz und Verständnis erfordern, bedeutet für uns aber auch eine Chance für die Zukunft“, ist eine der Betroffenen zuversichtlich.

