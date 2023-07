Japons erhob Gefährdungspotenzial durch Wildbäche

In der Marktgemeinde Japons wurde eine kommissionelle Überprüfung der Revision des Gefahrenzonenplanes der Wildbäche am Gemeindegebiet durchgeführt. Warum es diese Revision gegeben hat, erklärt Christam Amberger, Sektionsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. „Diese Revision wurde notwendig, da der alte Gefahrenzonenplan aus dem Jahr 1999 nur mehr eingeschränkt dem Stand der Technik entspricht und die planungsrelevanten Siedlungsbereiche anzupassen waren“, sagt Amberger. Im Gemeindegebiet von Japons finden sich immerhin sieben Wildbäche, die alle in die Thaya einmünden. Die Gebietsbauleitung der Wildbachverbauung ermittelte unterstützt mit modernster Simulationstechnologie und aktuellen mit der Landeshydrographie abgestimmten Hochwasserwerten die neuen aktualisierten Gefahrenbereiche. Andreas Pichler von Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft leitete die Amtshandlung und genehmigte den Plan vor Ort, da die Fachkommission einstimmig dessen Richtigkeit bestätigte.

Vizebürgermeister Eduard Kranzl und Sektionsleiter Christian Amberger betonen, wie wichtig die richtige Einschätzung der Hochwassergefährdung ist und dass die Gemeinde damit ein wichtiges Instrument für die Bauplanung, für das Sicherheitswesen und die örtliche Raumplanung besitzt. Der Gefahrenzonenplan stellt ein flächenhaftes Gutachten mit Prognosecharakter über die Gefährdung durch Wildbäche, Lawinen und allenfalls Erosion (Massenbewegungen wie Steinschlag, Rutschung, Felssturz, etc.) dar. Er dient als Basis für die Planung der Schutzmaßnahmen, unterstützt die Baubehörde sowie die örtliche und überörtliche Raumplanung und dient dem Sicherheitswesen.