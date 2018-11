Ein Paradies für Pferdeliebhaber entsteht derzeit in Reinprechtspölla: Josef Pfaller errichtet auf einem insgesamt fünf Hektar großen Areal eine Pferdesportanlage samt Therapiegebäude. Als Grund, warum der Landwirt dieses Projekt umsetzt, nannte er – neben „pferdenärrischen Töchtern“ – den Wunsch, sich neben der Landwirtschaft ein zweites Standbein zu schaffen.

Räumlichkeiten für Tierarzt direkt neben Stall

Herzstück der neuen Anlage wird die große Halle sein, in der Platz für 42 Pferde sein wird. In dieser Halle wird es auch einen Indoor-Reitplatz mit 20x40m geben. Auch für Gäste wird eine eigene Zuseher-Galerie errichtet. Für Zuseher, die zu künftigen Veranstaltungen kommen werden, wird auch ein eigener Eingang errichtet, damit sie nicht direkt durch die Stallungen gehen müssen.

Direkt anschließend an den Stall baut Pfaller auch Räumlichkeiten für einen Tierarzt. Neben einem kleinen Büro wird ein Raum geschaffen, in dem es die Möglichkeit für Operationen geben wird. Gebaut wird die Hallenkonstruktion nicht aus Stahl, sondern aus Holz: „Das ist zwar teurer, schafft aber eine angenehmere Atmosphäre“, so Pfaller. Geheizt wird das gesamte Areal mittels einer Hackschnitzelanlage.

Pfaller will Betrieb im Sommer 2019 starten

Direkt neben dem Stall wird ein Therapiegebäude errichtet. In diesem rund 500m2 großen Gebäude werden eine Hippotherapeutin, eine Physiotherapeutin und eine Heilmasseurin ihre Therapieräume finden. Auch für weitere Angebote besteht noch Platz. Außerdem wird es in diesem Gebäude auch einen Seminarraum, Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter, WC-Anlagen inklusive Behinderten-WC sowie eine Betriebsküche geben.

Große Glasflächen sollen viel Licht in das Gebäude bringen, das dadurch auch optisch ansprechend daher kommt. Zwischen Halle und Therapiegebäude soll später ein japanischer Schattengarten für die optische Attraktivität sorgen. Ein weiteres optisches Highlight des Betriebs: Die tolle Aussicht nach Süden, „die an schönen Tagen bis ins Gebirge blicken lässt“, so Pfaller.

Japanischer Schattengarten und Pferde-„Swimmingpool“

Im Außenbereich entsteht nicht nur ein weiterer, 20x60m großer Reitplatz, es werden auch ein Löschwasserbecken und ein Löschteich angelegt. Letzterer kann in der heißen Jahreszeit auch als „Swimmingpool“ zur Abkühlung der Pferde genutzt werden. Dass der Bedarf nach Unterstellplätzen für Pferde groß ist, sehe er an den bereits erfolgten Anmeldungen.

„Für die 42 Plätze habe ich schon jetzt mehr als 100 Anmeldungen“, erzählt Pfaller. Neben der Möglichkeit, seine Pferde hier einzustellen und den Therapie-Angeboten, will Pfaller hier auch Reitstunden anbieten. Als besonderes Zuckerl stellt Pfaller den Pferdebesitzern auch ein „Pferde-Solarium“ zur Verfügung.

Insgesamt wird es zwei bis drei Mitarbeiter in der neuen Pferdesportanlage geben. Mit der Fertigstellung des Gebäudes rechnet Pfaller bereits für Mai/Juni 2019. Dann will er auch gleich mit dem Betrieb loslegen.