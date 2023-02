Eggenburger Autor: „Im Heim war nicht alles negativ“

Endlich ist es soweit: Der vor zwei Jahren angekündigte Roman „Heim“ von Manfred Palmberger rund um das ehemalige Erziehungsheim im Lindenhof wird demnächst erscheinen. Und mit diesem Buch will der Autor gleich mehrere Richtungen abdecken: die Zeit der 1970er-Jahre, soziale, pädagogische und psychologische Aspekte sowie spannende und humorvolle Unterhaltung.

Ursprünglich hatte Palmberger eine Dokumentation auf Basis von Interviews mit ehemaligen Bediensteten vor, die er nach ihren damaligen Pro blemen und Schwierigkeiten mit Zöglingen befragen wollte. Denn: „Das ist genau jene Seite, die in den Medienberichten über das Eggenburger Erziehungsheim nie zur Sprache kommt. Von Horrorheim und Prügeln ist hauptsächlich die Rede.“ Den Interviews machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Im Lockdown sei ihm die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben.

Autor war in 1970er-Jahren Lehrer in Heimschule

Das Buch liefert eine berührende und mitreißende Geschichte zweier Wiener Strizzis, die in zerrütteten Familienverhältnissen aufwachsen, in kriminelles Fahrwasser geraten und im Lindenhofheim Eggenburg landen. Trotz intensiver Bemühungen der Erzieher und Lehrer steht bei den Zöglingen ein Wunsch an erster Stelle: die Rückkehr nach Wien. „Und dabei warten alle erdenklichen Überraschungen auf die Jugendlichen, aber auch auf die Leser“, sagt Palmberger.

Und dabei könne sich der Leser darauf verlassen, dass er wisse, worüber er schreibt. Denn: „Ich behaupte, über diese Phase des Lindenhof-Heimes genauestens Bescheid zu wissen und die erlebten Eindrücke aus erster Hand darstellen zu können.“ Denn Palmbergers Vater und ein Onkel waren dort beschäftigt, er selbst wuchs in einer Dienstwohnung auf, durfte an Ausflügen und Exkursionen mit den Zöglingen teilnehmen und unterrichtete dann von 1972 bis 1977 in der integrierten Heimschule. „Ich kannte alle Erzieher und Lehrwerkstättenmeister, das Büro-, Küchen- und Reinigungspersonal. Ich weiß auch, wie aufopfernd viele Bedienstete ihrer Tätigkeit nachgingen. Ungeeignete Erzieher warfen rasch freiwillig das Handtuch“, erinnert er sich.

Er wolle dem Klischee vom „bösen Erzieher und dem armen Zögling“ entgegentreten, „die Geschehnisse zurechtrücken und die andere Seite der Wahrheit aufzeigen“, sagt Palmberger. Die Zustände in Erziehungsheimen der damaligen Zeit sieht er auch als „politische Sache“. Man wollte Kinder bzw. Jugendliche, die für die Gesellschaft untragbar wurden, in geregelten Verhältnissen wissen. „Das war von Amts wegen möglich, aber durchaus auch von Erziehungsberechtigten gewünscht“, erinnert er sich. Das Heim musste die Verantwortung übernehmen, für ein geregeltes Leben sorgen, Ausbildung, Ernährung und Freizeitgestaltung sicherstellen: „Das Heim sollte das desolate Elternhaus ersetzen.“

Das klinge nicht nur positiv, es sei bei Weitem nicht alles in diesen Heimen negativ gewesen. „Die Bediensteten bemühten sich, aber sie stießen an Grenzen“, sagt Palmberger. Damit sei man auch bei den Auswüchsen, mit denen heute gekämpft werde. „Was macht man mit einem Menschen, der macht, was er will? Es scheint so, als ob die Psychologie die Antworten wüsste, aber noch kann man nicht in die Köpfe schauen und schon gar nicht unsoziales Verhalten verhindern“, so Palmberger.

„Heute ersticken wir in Horrormeldungen“

Auch Themen wie Jugendkriminalität, Messerstechereien, Drogen oder Frauenmorde, die aktuell in Medien präsent sind, habe es schon vor einem halben Jahrhundert gegeben. Minderjährige Gesetzesbrecher landeten damals im Erziehungsheim. Geändert hätten sich also nicht die Probleme, sondern die erzieherischen Maßnahmen sowie die Intensität der Berichterstattung über diese Vorfälle. „Schon wenige Sekunden später findet man Beiträge im Internet. Wir ersticken förmlich in Horrormeldungen. Früher ging alles – unter Anführungszeichen – diskreter“, sagt Palmberger. Dadurch werde der Eindruck erweckt, dass die Gewalt zunehme und „früher alles besser“ gewesen sei. Doch geändert hätten sich nur die Dimensionen: „Was früher von einem oder zwei Polizisten erledigt wurde, benötigt heute oft hoch qualifizierte Spezialeinheiten. Der Druck der Öffentlichkeit verlangt alles Mögliche und Unmögliche. Die Exekutive muss jeden Schritt rechtfertigen, die Kriminellen bzw. Tatverdächtigen werden in Zuckerwatte gebettet.“

Das Buch ist im Buchschmiede-Onlineshop, im Buchhandel und bei Palmberger erhältlich.

