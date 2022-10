Horner HAK setzt auf digitale Sicherheit

Die Handelsakademie Horn bekommt ab dem Schuljahr 2023/24 einen neuen Schwerpunkt: Sicherheitsmanagement und Cyber-Security. Im Rahmen der Ausbildung wird dabei der Fokus auf Sicherheits-, Gefahren- und Krisenmanagement für Unternehmen, Institutionen, öffentliche Organisationen und NGOs gelegt, wobei auf den Schutz kritischer Infrastruktur wie Energieversorgung, Hardware oder Software ein besonderes Augenmerk gelegt werden wird. „Diese Ausbildung garantiert beste Jobaussichten“, ist Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt.

Entwickelt wurde dieser Schwerpunkt erstmals an der HAK Tamsweg gemeinsam mit dem Innenministerium. Die Ziele der Ausbildung liegen in erster Linie darin, einen professionellen Umgang mit Bedrohungs- und Krisenszenarien zu vermitteln.

Die Wirtschaftsakademien Waldviertel, zu denen neben Gmünd, Waidhofen und Zwettl auch die HAK Horn zählt, haben im Schuljahr 2018/19 ihr Profil geschärft und arbeiten nach dem neuesten Stand der Digitalisierung zusammen sowie in enger Kooperation mit den Unternehmen in der Region. So bieten die Firmen auch Praktikumsplätze für die Schüler an, damit sie neben dem Unterricht auch zeitgemäße Wirtschaftskompetenz erwerben können und damit eine gute Chance auf einen Arbeitsplatz in der Region haben. Der neue Schwerpunkt soll hier ein weiterer Baustein für die Vorbildfunktion der Wirtschaftsakademien Waldviertel sein.

