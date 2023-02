Bezirk Horn: Grüne wollen verstärkt in die Gemeinden gehen

Zufrieden blickt Grünen-Bezirkssprecher Walter Kogler-Strommer auf die Landtagswahl zurück. Die Zugewinne auch im Bezirk – die Grünen legten von 4,08 auf 5,43 Prozent zu – interpretiert Kogler-Strommer als klares Zeichen, dass die Grünen mit ihrem Fokus auf Umweltthemen richtig liegen. Auch in der Stadt Horn zeige sich dies: Hier hat man knapp 3 Prozent dazugewonnen und konnte sich somit insgesamt 8 Prozent der Wählerstimmen sichern.

Das gute Ergebnis wolle man nun konsolidieren. In Zukunft sollen im Bezirk mehr Ortsgruppen gegründet werden, um die Grünen stärker in den Gemeinden und Ortschaften zu verankern. Möglichst schnell soll das beispielsweise in Eggenburg passieren, habe man hier mit einem Wahl ergebnis von 9 Prozent der Stimmen doch das beste Bezirksergebnis erreicht.

Auch landesweit habe man das Wahlziel erreicht und ein viertes Mandat hinzugewonnen, freut sich Kogler-Strommer über das gute Abschneiden seiner Partei. Insgesamt sei man mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Durch das hinzu gewonnene Mandat wird Dominic Hörlezeder – derzeit Vizebürgermeister von Amstetten – in den Landtag einziehen. Auch den Klubstatus haben sich die Grünen somit wieder zurückerobert.

Dass die ÖVP die absolute Mandatsmehrheit verloren hat, beschreibt Kogler-Strommer als „demokratiepolitisch sehr gut“. Die Volkspartei klammere sich schon viel zu lange an die Macht, ohne sinnvolle Politik anzubieten. Der Verlust der Mandatsmehrheit sei daher überfällig gewesen.

