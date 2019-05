Gut 40 Gäste konnte Altbürgermeister Anton Schrammel bei der 501. Bürgerrunde im Jugendheim Maiersch begrüßen, das in der ehemaligen Molkerei untergebracht ist.

Kurz zur Geschichte des Heims: Im Jahr 1999 wurde die ehemalige Dampfmolkerei – ein Industriedenkmal – vom Dorferneuerungsverein erworben und im Jahr darauf startete das Projekt „Jugendheim Maiersch“, aus diesem ging auch die „Jugend Maiersch“ hervor. Ab dem Jahr 2006 wurde die Generalsanierung des Hauses als Förderobjekt des Landes durchgeführt. Mit der Gestaltung der Außenanlagen im Jahr 2013 war das Projekt, das dank der Unterstützung durch die Dorferneuerung Niederösterreich und die Marktgemeinde Gars am Kamp ermöglicht worden war, endgültig fertiggestellt.

Bürgerrunde gastierte im „neuen“ Lokal

Die Jugend Maiersch mit Hannes Kienast an der Spitze hatte mit den von ihnen erbrachten Arbeitsleistungen neben vielen anderen geleisteten Arbeitsstunden von Vereinsmitgliedern maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Jugendheimes.

„Die Bürgerrunde lebt von euch, die ihr immer kommt“, freute sich Schrammel bei der Begrüßung. Sein Hauptthema waren die vor 70 Jahren von Hermann Gmeiner gegründeten SOS-Kinderdörfer, die es bereits in 135 Ländern mit 600.000 Kindern gibt.

Der derzeitige Jugendleiter Patrick Ramharter freute sich über die vielen Gäste in seinem Jugendheim. „Nach der Flaute ist wieder Schwung in unseren Jugendverein gekommen“, konnte Ortsvorsteher Alfred Gundinger berichten. Weiters lud Kurt Docekal zur 125-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Maiersch am 8. und 9. Juni ein.

Die nächste Bürgerrunde wird am Donnerstag, 6. Juni, in Buchberg stattfinden.