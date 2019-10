Neuer Standort für Horner Pflegeheim hat sich bewährt .

"Wir haben ein tolles Baby auf die Welt gebracht, jetzt ist es fast schon schulreif", stellte Christoph Gisinger, Institutsdirektor am Haus der Barmherzigkeit, zu der das Horner Stephansheim gehört, bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen am Standort in der Kieselbreitengasse anerkennend fest.