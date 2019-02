Die SPÖ Irnfitz-Messern hat einen neuen Chef: Erwin Stella folgt in der Funktion des Vorsitzenden auf Gemeinderat Rene Fichtner.

Der gebürtige Wiener hat vor 40 Jahren seine Liebe zu Irnfritz entdeckt. Zunächst als Feriendomizil genutzt, lebt er seit 15 Jahren fix in Irnfritz Ort. Er schätze die Lebensqualität mit der intakten Natur in der Region, streicht dabei etwa das Thayatal oder die zahlreichen Radwege hervor. Dieser Punkt ist auch eines der vorrangigen Themen Stellas, der in seiner Arbeit Sachpolitik über parteipolitisches Hick-Hack stellen will.

Franz-Josefs-Bahn "wichtiger als Waldviertel-Autobahn"

Darüber hinaus sind die Ansiedlung von Betrieben („Wir haben viele Leute hier, die Jobs brauchen. Wir müssen Arbeitsplätze in der Region schaffen.“), Tourismus, Wohnen im Waldviertel und die Infrastruktur wichtige Themen, denen er sich widmen will. Die direkte Anbindung Horns an die Franz-Josefs-Bahn ist für ihn dabei wichtiger als der Bau einer „Waldviertel-Autobahn“. Der durchgängig dreispurige Ausbau der Bundesstraße sei günstiger zu finanzieren und bringe der Region mehr.

Beruflich ist Stella, der in Krems Betriebswirtschaft und Gesundheitstourismus mit Schwerpunkt Marketing und PR studiert hat, im Bereich der Augenoptik zuhause. Außerdem ist er in der Wirtschaftskammer Mitglied im Ausschuss der Bundesinnung Gesundheitsberufe, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Gesundheitsberufe der WK Wien und Mitglied im Ausschuss der Berufsgruppe Augenoptiker und Hörgeräteakustiker.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der SPÖ Irnfritz-Messern/Japons in „Gerhard´s Wiazhaus“ in Japons wurde Stella einstimmig in seine neue Funktion gewählt. Die Gemeinderäte Reinhard Liebwald (Irnfritz) und Elisabeth Scheidl (Japons) berichteten aus ihren jeweiligen Gemeinden.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig referierte über die kommenden Wahlen (AK, EU und Gemeinderatswahlen), Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger nahm die aktuelle Politik der Regierung ins Visier.