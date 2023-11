Drosendorfer Senioren: Juricka folgt Juricka

Einen Obmannwechsel ergab der Gemeindeseniorentag der Stadtgruppe von NÖs Senioren Drosendorf. Auf den Gründer und langjährigen Obmann des Seniorenbundes Hermann Juricka folgt dessen Tochter Vizebürgermeisterin Hildegard als neue Obfrau, mit 50 die jüngste Senioren-Chefin des Bezirkes.

Hilde Juricka war schon bei der Gründung der Gruppe mit 30 Jahren als Jungseniorenreferentin die Stütze des Seniorenbundes, den ihr mittlerweile 86-jähriger Vater Hermann mit der Werbung von 62 neuen Mitgliedern im Jahr 2002 gegründet hatte. Namens des Vorstandes überbrachte Obmannstellvertreterin Martina Blaha den Wahlvorschlag, der in geheimer Wahl abgestimmt und mit großer Mehrheit angenommen wurde.

Hermann Juricka zu Ehrenobmann gewählt

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer gratulierte zum „gelungenen Generationswechsel“. Bürgermeister Robert Feldmann betonte mit seinem Dank an das bisherige Team die zahlreichen Aktionen der Drosendorfer Senioren mit 670 Teilnehmern in den letzten beiden Jahren, die die neue Obfrau bei ihrem Rückblick den zahlreich erschienenen Mitgliedern in einer Videoshow präsentiert hatte. Als Zeitzeuge und „Geburtshelfer“ erinnerte Ehrenbezirksobmann Leo Nowak an die Gründung des Drosendorfer Seniorenbundes durch „Vizeleutnant Juricka mit Unterstützung von Teilbezirksobmann Oberst Karl Jenschik“ und regte die Wahl des bisherigen Obmannes zum Ehrenobmann an, die einstimmig erfolgte.

Bezirksobmann Rudolf Weiser überreichte an eine Reihe von Mitgliedern Dankurkunden bzw. an mehrere Funktionäre Auszeichnungen für ihre bisherige Tätigkeit. Der Landesvorstand von NÖs Senioren verlieh Ehrenzeichen in Bronze an Gerwig Bauer und Robert Beer, in Silber an die neue Obfrau Hildegard Juricka und übermittelte das Große Silberne Ehrenzeichen des Österr. Seniorenbundes und ein Glaspräsent an den Gründer und neuen Ehrenobmann Hermann Juricka sowie Dankurkunden an Anna Krestan, Roland Cerny, Maria Rauscher, Heinrich Rinder und Hilde Juricka für 20-jährige bzw. für Heinz Thanner für 10-jährige Mitgliedschaft.

Der Ausblick der neuen Obfrau auf die kommenden Veranstaltungen bewies, dass NÖs Senioren Drosendorf auch weiterhin eine starke Gemeinschaft mit einem abwechslungsreichen Programm bleiben werden.