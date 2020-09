Er ist ein Erz-Garser, der die Geschichte der Kamptal-Metropole (und die „seiner“ Firma Kiennast) im kleinen Finger hat, aber sein Herz brennt ebenso für Velden am Wörthersee: Raimund Kiennast, der Jüngste der drei ehemaligen Chefs von Österreichs ältestem Handelshaus, wagt sich an sein zweites Buch heran, in dem er die zwei Orte gegenüberstellt.

„Aber es ist kein Wettkampf“, betont er gleich zu Beginn des Gesprächs exklusiv mit der Horner NÖN, „jeder soll sich selbst ein Bild machen.“ Bilder gibt es übrigens genug, an die 600 an der Zahl, die er aus seinem privaten Garser Archiv hervorgekramt hat oder die er von seiner Kärntner Tante und dortigen Freunden erhalten hat.

„Wie viele Bücher ich genau durchgestöbert habe, weiß ich nicht, aber ich habe sie auf die Waage gelegt: Es waren 40 Kilo.“ Raimund Kiennast

Seine Beziehung zu Velden hat der 1953 geborene Garser bereits mit drei Jahren aufgebaut, als er mit seiner Familie, die schon zu Jugendzeiten seiner Großmutter nach Velden reiste, zum ersten Mal am Wörthersee Urlaub machte. In all der Zeit bisher war er zumindest einmal pro Jahr in Kärnten, zuletzt – da in Pension – häufiger.

Weil ihm die Garser Geschichte am Herzen lag, hat er gemeinsam mit dem verstorbenen Alt-Bürgermeister Herbert Zimmerl vor fünf Jahren seinen Buch-Erstling „Handel & Gewerbe in Gars … seit über 100 Jahren“ herausgebracht. Und hat sich vor zwei Jahren daran gemacht, seine beiden Lieblingsorte einander gegenüberzustellen. „Wie viele Bücher ich genau in unzähligen Stunden durchgestöbert habe, weiß ich nicht, aber ich habe sie auf die Waage gelegt: Es waren 40 Kilo“, schmunzelt er.

Der Schwerpunkt des Buches „Sommerfrische am Fluss oder am See? Ein Vergleich der Sommerfrische-Orte Gars am Kamp und Velden am Wörther See um 1900“ liegt dabei auf den Bildern, ergänzende Texte hat er aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Kiennast ist dabei auf viele interessante Parallelen gestoßen.

„Mein Urgroßvater Julius Kiennast der Ältere als Garser Bürgermeister und sein Amtskollege in Velden Ernst Ulbing haben im Jahr 1920 die erste Chronik ihres Ortes verfasst, die Verschönerungsvereine von Velden und Gars sind im gleichen Jahr 1883 gegründet worden“, weiß Raimund Kiennast zu berichten.

Das umfangreiche Buch, das in den nächsten Tagen in Druck geht, ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Der Autor geht etwa auf die Bahn, die da wie dort den Aufschwung des Tourismus eingeleitet hat, oder die Villen, die dann entstanden sind, oder den Tennissport, ein. Fehlen darf natürlich auch nicht Familiäres, zum Beispiel die Firmung seiner Tochter Elisabeth in Velden.

Vorgestellt wird das Buch zum ersten Mal am 17. Oktober in Velden. Raimund Kiennast wird von einer kleinen Delegation aus Gars dorthin begleitet. Die Präsentation direkt in Gars erfolgt dann aus terminlichen Gründen Mitte oder Ende November.