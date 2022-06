Garser Charaktere in Buchform gegossen

„Als ich kürzlich das Buch in meinem Postkasten gefunden habe, habe ich in die ersten Seiten hineingeschmökert – und es schließlich in einem Zug ausgelesen, ich habe gar nicht mehr aufhören können“, bekannte Bürgermeister Martin Falk, als er zum ersten Mal „Das Strandbad“ in seinen Händen hielt.

Dieses 128 Seiten starke Buch im Kleinformat stammt von Brigitte Wenzina, die nicht nur den Garsern ein Begriff ist, sondern fast durchwegs im ganzen Bezirk, ist sie doch Lehrerin für Englisch und Geschichte an der Handelsakademie und Handelsschule Horn und hat auch in den Mittelschulen Eggenburg und Irnfritz unterrichtet. Und allen Theaterfreunden ist sie bestens bekannt als federführendes Mitglied der Theatergruppe „Spektakel“. Nicht nur als Schauspielerin und Autorin ist sie in Erscheinung getreten, sondern auch als Autorin, etwa vor etlichen Jahren mit einer herrlichen Komödie anlässlich der Präsentation des „Garser Weins“ in der Burg oder eines Buches über Demenz.

Letzter Teil der Trilogie ist kürzlich erschienen

„Das Strandbad“ ist der letzte Teil einer Trilogie, die ersten beiden Bände sind „Das Terrassen-Cafe“ und „Die Spiegelfabrik“. In allen drei Bänden setzt sie sich mit Gars und seinen Bewohnern mit einem Augenzwinkern auseinander.

Auf die Idee dazu hat sie ein „Stöbern im Internet“ gebracht, wo sie auf „Garser Persönlichkeiten“ gestoßen ist, von denen sie vorher nicht gewusst hat, welchen Bezug sie zu Gars haben wie etwa Friedrich Hundertwasser oder Stefan Zweig. „Da habe ich mir gedacht, dass auch die jetzigen Garser Persönlichkeiten irgendwie ,verewigt‘ gehören, aber nicht in Form einer historisch fundierten Darstellung, sondern als Charaktere, die den Ort bereichern“, erzählt sie.

„Bürgermeister Geier“ spielt eine besondere Rolle

Dabei habe es sich nicht vermeiden lassen, dass der Bürgermeister namens Geier eine besondere Rolle spielt, der Pfadfinder-Kapo Rudi Mück alias „Bertl“ oder die Denk-Zwillinge, im Buch die „Zenk-Brüder“, oder der Museumsobmann Anton Ehrenberger als „Professor Ehrentaler“. „Aber alle sind sehr liebenswürdig porträtiert“, findet (nicht nur) Wenzina, „und wer nicht ganz so gut davonkommt, der ist einfach erfunden.“

Einige Schlagworte sollen Lust auf mehr machen: „Da bekommt Bürgermeister Geier einen Erpresserbrief, er soll die Bewerbung um die Landesausstellung zurückziehen oder von einem Kabanenbrand beim Sommerfest im Kurpark ist da zu lesen, vom bürgermeisterlichen Ärger über die Lokalpresse wegen negativer Schlagzeilen über die gesperrte Spiegelglasfabrik, über das desolate Terrassencafe in Thunau und die BAT, die Blauensteiner-Ausmist-Truppe, natürlich über den Theaterverein Spektakel und den Viktualienmarkt, auf dem hin und wieder ein paar Gläschen getrunken werden, auch von Bürgermeister Geier, der aber manchmal sein noch halb volles Glas Wein am Tisch stehen lassen muss, weil gerade wichtige Amtsgeschäfte rufen. Aber er darf sich auch über den Kommentar einer Gars-Besucherin freuen: ,der hat so schön geredet‘“.

Erfundene Passage für bare Münze genommen

Dass Wenzina quasi den „Nerv“ der Garser getroffen hat, zeigt sich daran, dass sofort via Social Media verbreitet wurde, dass das Gemeindeoberhaupt, der „gekonnt seine Ziehharmonika quetschte“, einen „lukrativen Deal mit einem millionenschweren Investor“ abgeschlossen hat …

Jeder dieser drei Bände ist um jeweils zwölf Euro in der Trafik Kiennast in Gars, bei Frau Hofer in der Bücherstube Horn oder auch direkt bei der Autorin Brigitte Wenzina unter 0664/1264025 erhältlich.

