Der Reblaus-Express unter dem blau-gelben Dach der NÖVOG startet am 30. März in die neue Saison. Die Traditionsbahn hat sich in den vergangenen Jahren zum Publikumsmagneten und starken Impulsgeber für die Regionen entwickelt.

„Daher wollen wir heuer mit vielen Neuerungen und attraktiven Kombitickets tolle Erlebnispakete für unsere Gäste schnüren“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Der Reblaus Express startet mit einer Besonderheit in die Saison: Von 30. März bis 28. April ist der Schienenbus an den Wochenenden und Feiertagen zwischen Retz und Drosendorf unterwegs. Die aus den 1950er-Jahren stammende Schienenbus-Garnitur bietet durch die Rundumverglasung einzigartige Ausblicke. Ein weiteres Highlight ist, dass der Führerstand nicht vom Fahrgastraum abgetrennt ist.

„Die Gäste können dem Lokführer also über die Schulter schauen“, weiß NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek. Von 1. Mai bis 27. Oktober ist die beliebte Nostalgiegarnitur samt Heurigenwaggon an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz.