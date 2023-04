Elektro-Autos aus China erobern Horn

Noch wirkt der Schauraum in der Prager Straße etwas kahl, aber das soll sich bald ändern. In wenigen Wochen kann man hier in skandinavischem Lounge-Design top-moderne Elektro-Autos kaufen. Und zwar solche der bei uns noch wenig bekannten Marke BYD aus China. Als Standortleiter soll der in der Nähe von Horn wohnende Patrick Kitzler diese Autos im gesamten Waldviertel über die Marty Mobility GmbH vertreiben.

Und Kitzler ist guter Dinge, dass ihm das gelingen wird. Denn die Vorteile seiner Autos seien vielfältig, erzählt er. Denn auch wenn die Marke in Europa wenn überhaupt, dann als Hersteller von Haushalts-Speichern bekannt sei, könne sie auf eine knapp 30-jährige Erfahrung blicken. Rasch sei das Unternehmen bei der Akku-Technologie führend geworden, seit 2003 ist man auch im E-Auto-Bereich aktiv. Aktuell ist der Konzern der zweitgrößte E-Autobauer der Welt. Und diese Autos zeichnen sich laut Kitzler durch ihr besonderes Preis-Leistungsverhältnis aus. Schon ab etwa 30.000 Euro ist man dabei – und bekommt dabei attraktive Modelle: „Von der gehobenen Mittelklasse bis ins oberste Segment ist da alles dabei“, sagt Kitzler über die Produktpalette. Und: Künftig sollen die Autos sogar noch wesentlich billiger werden. Auch für Firmenkunden wolle man die Chance bieten, die Flotte günstig auf Elektro-Mobilität umzurüsten.

BYD sende vor allem mit seiner Akku-Technologie ein wesentliches Signal in Richtung Nachhaltigkeit. Denn anders als die Akkus anderer Hersteller sind hier keine seltenen Erden verbaut. „Die Ausbeutung der Natur ist also bei uns nicht das große Thema“, sagt Kitzler. Zudem seien die „Blade-Akkus“ von BYD extrem widerstandsfähig gegenüber mechanischen Außeneinflüssen, was die Brandgefahr extrem senke. Und sie haben eine Garantie von acht Jahren oder 200.000 gefahrenen Kilometern. Auch die Karosserien seien – anders als bei anderen asiatischen Produkten – top und entsprechen europäischen Sicherheitsstandards. Nach Österreich importiert werden die Autos übrigens von der bekannten Denzel AG.

Ein weiterer Vorteil von BYD: Die Lieferzeit der Autos beträgt nur zehn Tage. Möglich sei das einerseits, weil bereits alle Modelle serienmäßig ohnehin über die bestmögliche Ausstattung verfügen, andererseits weil BYD in Europa bereits große Lager errichtet hat und sämtliche Fertigungsschritte und benötigte Rohstoffe selbst in einer Hand habe.

„Kitzler: Erfülle mir den Kindheitstraum“

Im Gegensatz zur Marke BYD ist Standortleiter Kitzler selbst in der Region nicht neu im Auto-Geschäft. „Schon seit meiner Kindheit brennt die Leidenschaft für Autos in mir“, sagt der knapp 30-Jährige zur NÖN. Nach einer Ausbildung zum Karosseriebautechniker und Lackierer, die er vor 14 Jahren gestartet hat, ist er seit 2019 im Vertrieb von Autos tätig. Jetzt könne er seinen Kindheitstraum leben. Er sehe seine Aufgabe als große Chance, an die er mit Freude herangehe. „Es ist klar: Jeder Tag wird eine neue Herausforderung. Aber ich werde Schritt für Schritt nach vorne blicken.“ Zunächst gelte es, noch viel Arbeit in die „Grundaufwendungen bei einem Geschäftsstart“ zu stecken. Aber die soll dazu führen, dass „die Kunden bei mir die bestmögliche User-Experience haben“, freut sich Kitzler.

