„Familienberatung bei Gericht“ heißt das neue Angebot von Rat & Hilfe in Horn. „Jeden Dienstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr kann die Rechtsberatung am Bezirksgericht in Anspruch genommen werden“, sagt Maria Mang, die Koordinatorin der Familienberatungsstelle Rat & Hilfe der Caritas in Horn.

„Kostenlos und anonym ist die Beratung und sie kann ohne Voranmeldung und auch öfters in Anspruch genommen werden“, betont Mang.

„Auch das Kontaktrecht ist Thema“

Nach den ersten Erfahrungen betreffen die Beratungen die Themen Ehe- und Familienrecht, Sorge- und Unterhaltsrechts sowie Scheidungs- und Wohnrecht. „Auch das Kontaktrecht – wer die Kinder nach einer Trennung wie oft sehen kann – ist Thema“, sagt die Juristin Claudia Plail, die gemeinsam mit einer Familienberaterin jeden Dienstag in Horn ist.

„Rechtliche und persönliche Fragen sind oft eng miteinander verbunden“, betont Familienberaterin Karin Fibich, „daher beraten wir gemeinsam.“

Eine Anmeldung zu dieser Beratung ist nicht erforderlich, alle Inormationen dazu gibt es unter 0676/838447395.