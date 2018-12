Rundum zufrieden ist man in der Horner Bezirksstelle des Roten Kreuzes über die Entscheidung, dass ab sofort der VW Bus T6 als neues Notarztfahrzeug (NEF) ausgewählt und Ende der vergangenen Woche in Dienst gestellt wurde.

NÖN-Lesern ist die Vorgschichte in Erinnerung: Im Februar und März dieses Jahres wurden in acht Bezirksstellen jeweils eine Woche lang drei Fahrzeuge auf ihre Praxistauglichkeit getestet: ein VW Tuareg, ein BMW 220 Grand Tourer und eben der VW Bus. Das vierte Auto, ein VW Passat, der seit der Einführung des NEF vor drei Jahren in Dienst stand, war natürlich auch eine Option.

„Die Entscheidung für dieses Notarzteinsatzfahrzeug ist der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Notarztsystems in Niederösterreich.“ Notarzt Michael Rosner

Eine NÖ-weite Arbeitsgruppe, zu der auch Bezirksstellenkommandant Harald Dworak und der leitende Notarzt Michael Rosner gehörten, hat die Fahrzeuge auf Herz und Nieren getestet und sich schließlich für den VW Bus entschieden. Die ersten 17 Stück wurden von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und RK-Präsident Josef Schmoll („Das System, das aus einem Notarzt und einem Notfallsanitäter als Lenker gemeinsam mit einem Rettungsauto gefahren wird, hat sich voll bewährt.“) übergeben.

„Es war eine Entscheidung, die mit an der Basis getroffen wurde, weil diejenigen, die täglich damit beschäftigt sind, am besten wissen, was wichtig und notwendig ist“, betont Dworak. „Es ist der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Notarztsystems in Niederösterreich“, ergänzt Rosner.

Zur Gänze vom Land NÖ finanziert

Besonders erwähnen die beiden Praktiker, dass das neue Auto ungleich mehr Platz bietet als der Passat, dass noch mehr (über)lebenswichtige Geräte als bisher mittransportiert werden können und dass noch genügend Platz für eine Erweiterung bleibt. Noch ein Aspekt, der berücksichtigt wurde: „Sehen und gesehen werden war ein zentrales Thema“, so Rosner in Hinblick auf die Ausstattung mit Beleuchtung, die bei der Anfahrt und bei der Versorgung der Patienten eine wesentliche Rolle spielt.

Die wirtschaftliche Seite kehrt Geschäftsführer Martin Amon hervor: „Das Auto wird zur Gänze vom Land NÖ finanziert und kostet von der Anschaffung her wie beim Betrieb mit Tanken oder Service der Bezirksstelle keinen einzigen Cent.“ Auch er findet die Entscheidung für dieses NEF als die einzig richtige.