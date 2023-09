Unterstützung für Pfarrer Robert

Anstelle von Jomon Joy, der Gars Richtung Puerto Rico verlassen hat - die NÖN berichtete - ist seit dem 1. September Lukas Kutlak neuer Kaplan in Gars. 1988 in der Slowakei geboren hat er das Priesterseminar in Zips besucht und wurde 2016 zum Priester geweiht. Danach hat er in verschiedenen Pfarren in seiner Heimat gewirkt ehe er nach Österreich kam und vom Generalvikariat St. Pölten Gars zugeteilt wurde.

Ebenfalls neu ist Michaela Rammer, Pastoralassistentin Ausbildung. Die 30-Jährige stammt aus Tautendorf in der Gemeinde Röhrenbach und studierte nach der Matura an der Universität Wien Katholische Fachtheologie und Katholische Religionspädagogik und auf das Lehramt in Deutsch und Geschichte für Berufs- und Allgemeinbildende Höhere Schulen. Zwei Studien hat sie bereits mit dem „Magistra-Titel“ abgeschlossen, für Religionspädagogik schreibt sie an der Masterarbeit.

Michaela Rammer unterrichtet derzeit an den Volksschulen Schwarzenau und Echsenbach Religion und will wie Kaplan Pfarrer Robert Bednarski bei seiner Arbeit größtmöglich unterstützen und sich vor allem der Jugendarbeit widmen.