Ein völlig neues Fach bietet die W.A. Mozart Musikschule Horn ab dem Start in das kommende Schuljahr an: „Multimedia“.

Warum die Schule das macht? „Wir möchten an unserer Musikschule mit der Zeit gehen. Es ergeben sich auch in schwierigen Zeiten immer wieder Neuigkeiten und Impulse“, spricht Musikschulleiter Harald Schuh die aktuellen Gegebenheiten an. Angeboten werden soll „Multimedia“ als Ergänzungsfach. Mit diesem neuen Fach ergeben sich laut Schuh auch neue Möglichkeiten im digitalen Bereich und in der Öffentlichkeitsarbeit für die Musikschule. Es können unter anderen Audioaufnahmen und Videos direkt vor Ort aufgenommen werden, Liveauftritte mitgeschnitten werden oder Imagevideos produziert werden. Die Schüler können in die digitale Musikwelt schnuppern und selbst erste Produktionen schaffen.

Auch „Auswärtige“ können Fach buchen

Das Angebot richtet sich an alle Schüler der W.A. Mozart Musikschule ab dem 13. Lebensjahr und ist frei wählbar. Aber auch auswärtige Schüler, die kein Hauptfach an der W.A. Mozart Musikschule besuchen, können „Multimedia“ für 30 Euro pro Monat als Hauptfach buchen.

Unterrichtet wird das Fach „Multimedia“ von Andreas Trauner, der sich bereits für den Nachwuchswettbewerb „Prima la musica“ intensiv mit dem für dieses Fach notwendigen Equipment und der Aufnahmetechnik beschäftigt hat. Zudem wurde bereits einiges an Equipment neu angeschafft und Programme für die Nutzung (auch für zu Hause) ausgesucht. Andreas Trauner bringt selbst große Erfahrung als Studiomusiker mit und kennt auch technisch die Multimedia-Welt bestens.