Neues FF-Fahrzeug großteils selbst finanziert

Vor kurzen wurde das neue Mannschaftstransportfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Horn, ein Ford Transit Custom Trend Kombi, in Dienst gestellt.

Bei der in Horn ansässigen Firma Lehr wurde das Fahrzeug bestellt. Nach erfolgter Auslieferung baute die Firma Firnkranz den Innenausbau des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges, das als Ersatz für den in die Jahre gekommen VW-Bus dient. Im speziellen wird das neue MTF für den Transport der Feuerwehrjugend dienen. „Für die Finanzierung des Fahrzeuges bedanken wir uns beim Land NÖ, bei der Stadtgemeinde Horn sowie bei allen Firmen, welche einen Baustein bei der Bausteinaktion 2023 erworben haben. All diese Firmen werden im Zuge der 150 Jahre-Feier einen Erinnerungsbaustein erhalten“, so Kommandant Sascha Drlo. Die Landesförderung beträgt 6.000 Euro, von der Stadt Horn wurde der Kauf mit 5.000 Euro unterstützt. Der Großteil des Kaufpreises in Höhe von 62.800 Euro wurde durch die Feuerwehr Horn selbst finanziert.

Das Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe, 150 PS, eine Anhängekupplung, Klimaanlage, einen Klapptisch für die Einsatzleitung, Ladestationen USB und 230 V. Weiters können die hinteren Sitzreihen rasch ausgebaut werden.