Auch wenn in der heurigen Adventzeit die beliebten Punschstände in der Horner Fußgängerzone wie die NÖN bereits berichtete nicht besucht werden können, zahlt sich ein Spaziergang durch die Bezirkshauptstadt dennoch aus.

Und auch für jene Personen, die aus unterschiedlichen Gründen die Horner Weihnachtsbeleuchtung nicht live bewundern können, wurde gesorgt: Horn zur Weihnachtszeit kann auch im Internet von zu Hause aus bestaunt werden.

„Seit einigen Wochen gibt es die Möglichkeit auf der Website der Stadtgemeinde Horn die Stadt im 360 Grad-Winkel anzusehen. Dieses Modul wurde nun mit aktuellen Bildern erweitert“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier. Es ist auf der Stadt-Website im Menüpunkt „Weihnachten“ zu finden.

Für Weihnachtsstimmung ist gesorgt

Schon in den vergangenen Jahren hat sich die Stadtgemeinde Horn zur traditionellen Dekoration der Innenstadt in der Adventzeit bekannt und neben der Installation von Lichterketten an Häuser- und Kirchendächern einen Adventkranz sowie beleuchtete Christbäume erworben.

Um das Haushaltsbudget der Gemeinde heuer etwas zu schonen, wurden keine weiteren Anschaffungen getätigt, jedoch die noch vorhandenen Lichterketten am Gesims der Bürgerspitalkirche des Museums angebracht.

„Auch, wenn der Adventmarkt im Kunsthaus und sämtliche weitere Feierlichkeiten abgesagt werden mussten, soll die Beleuchtung für die richtige Weihnachtsstimmung sorgen“, meint Maier.