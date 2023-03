Den Orient gibt‘s jetzt auch in Horn

ndlich wieder neues Leben in der Horner Inntenstadt: Meish Majeda bietet in der Florianigasse orientalische Lebensmittel an. Dort bekommt man auf 110m² persische, arabische und türkische Köstlichekeiten.

„Horn Markt“ heißt das Geschäft, indem Meish Majeda und ihr Mann Mohamad viele Spezialitäten anbieten. Vom frischem Obst und Gemüse bis hin zu Getrocknetem und Tiefgefrorenem. Wer die orientalische Küche liebt oder Gerichte ausprobieren möchte, der ist mit seinem Einkauf bei Majeda richtig. Im Sortiment zu finden sind Milchprodukte, Wurst, eingelegtes Gemüse, Honig, Reis, Bohnen, Nudeln, Kaffee, Tee, Süßes, Salziges, Konserven und vieles mehr. Ein Besuch lohnt sich, um in die fremdländische Küche einzutauchen.

Warum sie einen solchen Markt in Horn eröffnen? Einerseits, weil sein neues Geschäft zentral im Stadtkern liege. Vor allem aber, „weil dort sehr viele Menschen aus dem arabischen Raum wohnen“, sagt Mohamad. Und nicht nur deshalb ist der Laden etwas Besonderes. Im arabischen Raum wäre ein Betrieb in dieser Form nämlich nicht möglich. Die Gesetze dort würden das kaum zulassen. Die Gesellschaft dort schaut unterschiedlich auf Mann und Frau, entsprechend ist auch die Rechtslage. „Wenn in Österreich eine Frau ein Geschäft eröffnen will, hat sie keine Nachteile gegenüber Männern“, so Meish.

„Ich kenne viele Leute, die weite Strecken gefahren sind, um arabische Lebensmittel zu kaufen“, sagt Mohamad Majeda. Den Weg können sich nun viele Leute in der Region sparen. Auf Wunsch werden auch gerne arabische Rezepte weitergegeben. Bisher musste man für vergleichbare Einkäufe bis Wien fahren. Jetzt wird man in den Regalen und Auslagen des Horner Marktes fündig.

