Klein-Jetztelsdorf: Neues Leben in alter Kanzlei

Seit der Gemeindezusammenlegung vor mehr als einem halben Jahrhundert stand die ehemalige Gemeindekanzlei in Klein-Jetztelsdorf leer. Lediglich als Wahllokal diente das ehemalige Amtshaus noch. Jetzt zieht aber wieder neues Leben in die alten Gemäuer ein. Regina Asenbaum und Petra Strobl bieten hier künftig ihre Dienste im Bereich der Fußpflege, Maniküre und Haar-Styling an.

Wie die NÖN bereits vorigen Sommer berichtete, war Asenbaum auf der Suche nach einem neuen Geschäftslokal an Bürgermeister Christian Krottendorfer herangetreten. Der dreifachen Mutter war im eigenen Haus in Klein-Reinprechtsdorf der Platz zu eng geworden. Da in Röschitz und Klein-Reinprechtsdorf seitens der Gemeinde aber keine Flächen zu vermieten waren, hat ihr Krottendorfer das direkt an der B 35 gelegene ehemalige Amtshaus in Klein-Jetzelsdorf angeboten. Die Gemeinde investierte dann 20.000 Euro in die Sanierung der Räumlichkeiten. Er freue sich sehr, dass jetzt wieder betriebliche Tätigkeit in das Haus kommt, sagt Krottendorfer. Noch größer ist laut Strobl und Asenbaum aber die Freude über das Angebot in der Bevölkerung selbst, die Terminanfragen trudeln laufend ein. Beide Damen sind vorerst jeweils an zwei Tagen in Klein-Jetzelsdorf und stehen nach telefonischer Anmeldung mit ihren Diensten zur Verfügung.

Wahlen: Salon bleibt künftig auch Wahllokal

Die Einrichtung für die Räumlichkeiten steuerten die Damen übrigens selbst bei. Dadurch präsentieren sich diese so hell und sonnig wie die beiden Betreiberinnen selbst. „Wir freuen uns, dass wir so eine gute Lösung gefunden haben“, sind sich Asenbaum und Strobl einig.

Genutzt werden sollen die Räumlichkeiten übrigens weiterhin bei Wahlen als Wahllokal. Kleinere Arbeiten sind jetzt laut Krottendorfer noch im Außenbereich angedacht, etwa ein Gehsteig zu den Parkplätzen oder die Gehsteiggestaltung direkt vor dem Eingang inklusive barrierefreier Gestaltung.

Ziehen an einem Strang

