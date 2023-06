Hundehaltung nur mit Zertifikat: Stimmen aus dem Bezirk Horn

Die Novelle des Hundehaltegesetzes, die mit 1. Juni in Kraft trat, beschäftigt Hundebesitzer, Hundetrainer und Tierärzte. Bei zweistündigen Informationsabenden sollen von Hundetrainern wichtige Eckpunkte über die Hundehaltung vermittelt werden. Ein Tierarzt wird mit einem einstündigen Vortrag ebenso zur Aufklärung und zum richtigung Umgang mit Krankheiten, Impfungen, etc. beitragen.

Bereits über erste Erfahrungen zum Sachkundenachweis verfügt Irene Kohlhofer von der Hundeschule Mold. Sie organisiert gemeinsam mit Tierärztin Karin Ertl aus Gars die Informationsabende. „Der erste Termin wurde sehr gut angenommen. Besonders für neue Hundebesitzer ist es wichtig, sich über die richtige Ernährung oder die richtige Versorgung des Hundes zu informieren“, meldet sie durchaus eine positive Resonanz aus dem Kreis der Hundebesitzer. „Ein Paar hat sich sogar gleich für unseren Welpenkurs angemeldet“, berichtet Kohlhofer, die empfiehlt, sich bereits vor der Anschaffung eines Hundes Gedanken zu machen, was man mit dem Vierbeiner unternehmen und wieviel Zeit man für ihn aufwenden kann und will.

„Nicht jeder Hund passt zu jedem Besitzer. Besonders, wenn man sich zum ersten Mal entschließt, sein Leben mit dem besten Freund des Menschen zu teilen, sollte man sich nicht nur von lieb und putzig leiten lassen“, warnt die zertifizierte Hundetrainerin, die zusätzlich eine Prüfung für die Berechtigung zur Abhaltung der Informationsabende für Sachkundenachweise ablegen musste. Auch rechtliche Belange wie Leinen- oder Maulkorbpflicht werden behandelt. Wichtig ist Kohlhofer, dass bei den Informationsgesprächen Zeit für Fragen bleibt, die unweigerlich auftreten. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens sechs Personen. Die nächsten Termine im Großraum Gars/Mold sind am Samstag, 17. Juni und Samstag, 22. Juli (jeweils um 15 Uhr) sowie am Dienstag, 11. Juli, um 17 Uhr geplant. „Wir behalten uns jedoch vor, bei zu wenigen Interessenten die Termine zusammenzulegen“, erklärt Kohlhofer.

Auf eine umfassende Kooperation mit den Gemeinden hofft Hundetrainer Helmut Neuwirth bei der Abhaltung für Kurse für die Sachkundenachweise. „Ich hoffe hier auf eine gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen. Wir werden die Kurse vermutlich ab September anbieten können, da es auch noch einige organisatorische Fragen zu klären gibt“, findet Neuwirth durchaus Gefallen daran, dass alle Hundebesitzer sich mit der Hundehaltung auseinandersetzen müssen. „Viele wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen, wenn sie einen Hund zu sich nehmen. Oft auch nicht, worauf sie aufpassen müssen und welche Bedürfnisse so ein Vierbeiner hat.“ Dass sich Menschen durch die Gesetzesnovelle davon abhalten lassen, sich einen Hund anzuschaffen, kann sich Neuwirth nicht vorstellen. „Ein Hund ist ein Kumpel an meiner Seite, mit dem ich viel Spaß und Freude haben kann, wenn ich mich richtig um ihn kümmere. Gut über Pflege, Fütterung und rechtliche Belange Bescheid zu wissen, kann sicher nicht schaden“, ist der Hundetrainer überzeugt.

Bereits in Kontakt war Neuwirth mit der Gemeinde Langau, hier mit - selbst Hundebesitzer - Franz Linsbauer. „Das Thema muss vermutlich gemeindeübergreifend behandelt werden. Mit Helmut Neuwirth haben wir einen erfolgreichen Trainer und Ausbildner an unserer Seite, der diese Kurse sicherlich kompetent abhalten wird“, ist Linsbauer überzeugt, dass es vor allem für Neu-Hundehalter wichtige Anhaltspunkte geben kann, da diese eben noch über keine Erfahrung mit den Vierbeinern verfügen. „Grundsätzlich halte ich es aber auch für sinnvoll, wenn auch erfahrene Hundebesitzer diese Informationsabende besuchen, denn man wird dadurch auf verschiedene Aspekte hin sensibilisiert und man kann immer wieder etwas Neues dazulernen.“ Einen Hund sieht Linsbauer als „Lebewesen, das deutlich mehr Zuwendung braucht“ als nur Futter und einen Schlafplatz.

Tierarzt Gerhard Eder aus Eggenburg begrüßt die neuen Maßnahmen, bei denen ein gewisses Basiswissen vermittelt wird. „In der Praxis erlebe ich nur zu oft, dass Hundehalter große Defizite vorweisen. Ich befürchte nur, dass auch durch diese neue Verordnung der illegale Handel mit Welpen us dem Kofferraum nur bedingt unterbunden werden kann.“ Begrüßt wird von Eder auch, dass es genaue Vorgaben seitens der Tierärztekammer gibt, was in den Informationsgesprächen vermittelt werden soll. „Wir stehen sowohl mit Gemeinden, als auch mit Züchtern in Verbindung, um allen Hundebesitzern die Möglichkeit zu bieten, einen passenden Kurstermin zu finden“, erklärt der Eggenburger Tierarzt und warnt eindringlich vor einem „unüberlegten Tierkauf“, denn: „Viele Aspekte werden oft verdrängt, die schon im Vorfeld geklärt werden sollten. Zum Beispiel: Was mache ich mit dem Hund, wenn ich in den Urlaub fahre?“ Eine Frage, die besonders angesichts der nahen Reisezeit nicht unwesentlich ist und vielen Tieren Leid ersparen könnte, wäre sie bereits im Vorfeld geklärt.