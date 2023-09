VHS: Bewegung für Körper, Geist und Seele

Die Volkshochschule Horn startet mit einem genauso abwechslungsreichen wie aktiven Programm ins neue Kursjahr. Angebote gibt es in den Bereichen Sprachen (22 Kurse), EDV (2), Astronomie (2), Kulinarik (1), Persönlichkeit (1), Gesundheit & Bewegung (28) und Kinder (28).

Die VHS-Leiter Wolfgang Welser und Roland Surböck verzeichnen ein anhaltend großes Interesse an Kursen für Körper, Geist und Seele. „Wir freuen uns, dass wir hier immer wieder neue Akzente setzen können, heuer beispielsweise mit Kursen für traditionelle Thai-Körperarbeit, Ayurveda oder für ganzheitliches Schmerzmanagement.

Kein neuer Berufsreifeprüfung-Lehrgang

Nach drei Jahren Corona-Pause startete im September vergangenen Jahres wieder ein neuer Lehrgang für die Berufsreifeprüfung. Heuer kam allerdings kein weiterer Lehrgang zustande. Als Gründe vermuten Welser und Surböck Inflation und Teuerung: „Das wird sicher eine Rolle spielen. Wir vermuten, dass Interessenten momentan bei höheren Ausgaben sehr zurückhaltend sind. Nächstes Jahr starten wir aber wieder einen neuen Versuch“, so Surböck.

Cover von einer Kursleiterin

Das diesjährige Cover des Kursprogramms stammt von Paola Méndez Guzmán, die an der VHS Horn Spanisch unterrichtet. Das Bild zeigt ihren Sohn, der am Stadtsee in ein Buch vertieft ist. Das Programm kann an der VHS Horn bestellt werden (02982-20 227) und ist auch auf www.vhshorn.at abrufbar. Die meisten Herbstkurse beginnen Ende September.