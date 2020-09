Nach einem Probestart feierte das „Miami Restaurant“ in der Spitalgasse 30 seine offizielle Eröffnung. „Die Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft, die ich in Horn erfahren habe, habe ich in dieser Form noch nicht erlebt“, betonte Gastronom Saad Nagah. „Neben einem gleichnamigen Restaurant in Rabenstein an der Pielach ist das Miami Restaurant in Horn unser zweites Standbein.“

NOEN Eröffnung mit (v.l.): Vizebürgermeister Gerhard Lentschig, Gastronom Saad Nagah, Hubertus Bräu-Geschäftsführer Herbert Kühtreiber, Yvonne Aubrunner (FF Horn) und Nationalratsabgeordneter i. R. Hannes Bauer.

Fix geplant sind Feste, Feiern, Oldie-Abende und ein Oktoberfest nach Corona. „Wir bekochen unsere Gäste experimentierfreudig und traditionsbewusst, freundlich und prompt“ ergänzte Nagah. Mit dem Cateringbereich bringt der Gastronom mit seinem Team ein ganzes Lokal nach Hause. Besonders Letzteres sieht er als große Chance für die Zukunft.

„Unser Konzept ist simpel: Wir machen das Restaurant, in dem wir selber gern essen würden.“Saad Nagah

Vizebürgermeister Gerhard Lentschig zeigte sich erfreut, dass der Traditionsbetrieb „Himmelreich“ unter neuem Pächter und Namen weitergeführt wird und „nunmehr wieder in guten Händen bleibt“. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist der Schritt einer Lokaleröffnung nicht selbstverständlich“, betonte Herbert Kühtreiber, Geschäftsführer bei Hubertus Bräu.

Abschließend meinte Saad Nagah: „Unser Konzept ist simpel: Wir machen das Restaurant, in dem wir selber gern essen würden. So wollen wir einen einladenden Ort schaffen, an dem Freunde und Familie zusammenkommen und sich wohlfühlen können.“

Neben Hausherr Anton Stark kamen der frühere Nationalratsabgeordnete Hannes Bauer sowie Stadträte und Gemeinderäte und Vertreter der Blaulichtorganisationen zum Festakt.