Das Seedeck nimmt Fahrt auf

„Weil wir dich begeistern wollen. Mit leidenschaftlich kreierten Speisen, einem Team, das die Küche rockt und einem Service, das dir deine Wünsche fast von den Augen abliest. Du sollst unser Gast SEIN. Mit leuchtenden Augen und wohlig gefülltem Bauch“ so beschreibt Gastronom Thomas Jimmy Barta jenes Konzept, mit dem er gemeinsam mit seinem Team künftig Gäste im neuen Restaurant „Seedeck“ am Horner Stadtsee verwöhnen möchte.

Das „Seedeck“ lebt von regionalen Einflüssen und interpretiert die Waldviertler Küche gleichzeitig neu: Das hippe Gastrokonzept in der Slow-Food-City Horn bietet ein Ganzjahresangebot für Kulinarik-Interessierte und verwöhnt Gäste mit abwechslungsreichen Gerichten und Getränken aus der Region.

Aber das „Seedeck“ ist nicht nur ein Restaurant, es vereint viele Bereiche: Ein schickes Restaurant, eine chillige Loungeterrasse mit dazugehörigem Barbereich, Picknickmöglichkeiten am Stadtsee mit Abenteuergarantie und leckere Snacks auf der Insel, die den Gästen einen entspannten Badetag bieten. Auf der Insel – einem Imbiss-Stand – kann man ideal für einen entspannten Badetag am Horner Stadtsee auch in Badebekleidung einen Snack und ein erfrischendes Getränk unkompliziert und schnell holen.

Foto: zVg

Ein Rundumpaket mit Wohlfühlfaktor, eine Chillout-Dinner-Mischung – wenn man so will. „Überzeuge dich selbst und lass‘ dich von unserer hochwertigen Küche und der Waldviertler Idylle am Stadtsee verzaubern. Du wirst überrascht SEIN“, sagt Barta.

Unterstützt wird Barta von seinem Team, auf das er große Stücke hält. Bettina sorgt für erstklassig Bedienung, Mike mixt jedem Gast seinen Lieblings-Cocktail und Gerald sorgt dafür, dass jeder Gast bestens bekocht wird – und der Chef steht natürlich ebenfalls hinter dem Herd. Übrigens: Noch soll das Team erweitert werden.

Punkten will das „Seedeck“ auch mit einigen Specials. So gibt es täglich von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr die Aktionen „Mädls, lasst die Korken knallen“ und „Boys and beer“. Auch Aktionen bei Geburtstagsfeiern oder Mehlspeisaktionen werden geboten.

Foto: zVg

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird auch Frühstück – mit einer umfangreichen Frühstückskarte – geboten. Im Restaurant – Küche gibt es von Montag bis Freitag von 17 bis 20.45 – reicht die Palette von kreativen Vorspeisenvariationen über Suppen bis zu heimischen Klassikern, italienischen Spezialitäten, Burger, Grill-Spezialitäten bis zu Angeboten für Kinder und natürlich herrlichen Desserts für Schleckermäulchen. Zustätzlich wird von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr ein Mittagsmenü geboten – man kann damit auch während der Mittagspause die Seele am neuen Horner Stadtsee baumeln und sich zeitgleich kulinarisch verwöhnen lassen.

Bei den Lieferanten setzt Barta auf Regionalität. Denn: „Hier bei uns im Waldviertel braucht man nicht lange, um wunderbare und qualitative Produkte zu finden! Eier, Brot, Milchprodukte, Fleisch, Gemüse, Wildspezialitäten, Fruchtsäfte, … und sogar Tofu beziehen wir von Landwirten und Produzenten aus der Region.“ Bei der Auswahl der Lieferanten achtet er besonders auf Nachhaltigkeit und Tierwohl. „Denn nur wer mit besten Zutaten arbeitet, kann herausragende Speisen kreieren. Wir möchten einfach regional SEIN“, ist Barta überzeugt.

Das nächste große Event wird übrigens schon am Donnerstag, 7. Juli, geboten. Da gastiert die Ö3 Silent Cinema Open Air Kino Tour 2022 presented by Xiaomi am Seedeck.

