Wenige Tage, nachdem Anfang April der neue Nahversorger in Röschitz seine Pforten aufsperrte, wurde nun am 14. April auch die neue Postpartnerstelle im Geschäft eröffnet.

Für Röschitz sei es sehr erfreulich, dass der Postpartner am Nah&Frisch Standort Ilse Hofbauer jetzt in Betrieb sei, sagte Bürgermeister Christian Krottendorfer. Damit sei es gelungen, ein zusätzliches Angebot an Infrastruktur in der Gemeinde zu schaffen bzw. „wieder zu beleben“, nachdem die alte Poststelle mit dem Abbruch und Neubau des Gemeindeamtes 2002 damals „für immer“ seine Pforten geschlossen hat.

Beim neuen Postpartner können Briefe, Pakete und EMS Sendungen aufgegeben bzw. abgeholt werden. Zudem sind Einzahlungen und Auszahlungen auf Konten bis 1.000 Euro sowie Pensionsauszahlungen möglich.

Die offizielle Eröffnung werde „nach Corona“ noch nachgeholt – und zwar gemeinsam mit der offiziellen Geschäftseröffnung.