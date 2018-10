In Horn machte zuletzt die Frage die Runde, welche Bauarbeiten am ehemaligen McDonalds-Areal im EKZ Horn getätigt werden. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Mit einem neuen attraktiven Service-Center im EKZ Horn will die Uniqa-Versicherung ihr Serviceangebot für die rund 10.000 Kunden in der Region Horn weiter ausbauen.

650.000 Euro werden in Projekt investiert

Schon seit wenigen Tagen wird dafür gemeinsam mit der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte als Immobilieneigentümer am ehemaligen McDonalds-Areal gebaut. Mit der Fertigstellung des dann österreichweit modernsten Uniqa-Servicecenters rechnet Uniqa-Regionalleiter Thomas Zöchling mit dem zweiten Quartal 2019. Das bisherige Büro am Rathausplatz 2 soll dann geschlossen werden.

Am Rand Horns soll bis dahin auf rund 270m 2 ein Büro entstehen, das den 20 Versicherern der Region moderne Arbeitsplätze bieten wird. Auch eine künftige Aufstockung der Arbeitsplätze schließt Zöchling nicht aus.

Durchgeführt wird der Großteil der Bauarbeiten von der Firma Leyrer+Graf, gemeinsam investieren die Raiffeisenbank und die Uniqa 650.000 Euro in dieses Projekt, wobei sich die Uniqa bei der Raiba einmieten wird. Beim Bau setzt man auch auf Nachhaltigkeit, eine PV-Anlage wird installiert und die Möglichkeit, später eine E-Tankstelle zu errichten, vorbereitet.

Scheidl: „Projekt hebt Attraktivität der Region“

Als Hauptgrund für die Übersiedlung nennt Zöchling die gute Lage im EKZ mit hoher Kundenfrequenz und vielen Parkplätzen. Hier sei es möglich, die große Stärke der Uniqa – Nähe zu den Kunden und persönliche Betreuung vor Ort – bestmöglich auszuspielen und die Vielzahl an Kundenkontakten (jährlich werden alleine rund 4.000 Zulassungen über die Uniqa in Horn abgewickelt, die Uniqa hat bei ihren 10.000 Kunden in der Region ein Prämienvolumen von elf Mio. Euro und wickelt jährlich 2.400 Versicherungsfälle ab) zu meistern.

Seitens der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte zeigt sich Geschäftsstellenleiter Werner Scheidl glücklich, die Uniqa als Partner gefunden zu haben. Von der strategischen Ausrichtung ergänzen sich die beiden Unternehmen, meint Scheidl. Und: „Das Projekt trägt zur Hebung der Attraktivität unserer Region bei. Genau das will die Raiffeisenbank.“ Damit entstehe für die Uniqa, Raiffeisen und die Kunden eine „Win-Win-Win“-Situation, wie sein Geschäftsstellenleiter-Kollege Hubert Dikovits ergänzt.