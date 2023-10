Rathauspark wird grüner Blickfang für die Stadt Horn

Kreisverkehr, Rathauspark und Stadtmauer bilden nach der Fertigstellung der Grünanlage hinter dem Rathaus ein einheitliches Bild. Nach den Abbrucharbeiten der alten Trafostation und Errichtung der neuen Kompakt-Trafostation durch die Netz NÖ GmbH wurde die betroffene Fläche der Grünanlage hinter dem Rathaus saniert und neugestaltet.

Die Extrakosten, die durch einen schadhaften Kanal entstanden sind, werden von der Stadtgemeinde übernommen. Ein Teil der Gesamtkosten von 118.000 Euro wird von der EVN getragen. „Der vordere Bereich entlang der Florianigasse und der Hamerling-Straße ist für Gehwege vorgesehen, und der Radweg ist gepflastert“, erklärt Stadtrat Manfred Daniel. „Die beiden Bäume sind erhalten geblieben, Büsche und Stauden als Abgrenzung zur Straße werden gesetzt. Die Wege wurden bereits wassergebunden gestaltet, damit das Regenwasser direkt an Ort und Stelle versickern kann“, so Umweltstadträtin Isabel Mang.

Fotopunkt für Hochzeitspaare

An der Stadtmauer wird ein Rosenbogen montiert, der für Hochzeitspaare als Fotopunkt genutzt werden kann. Der Radweg führt nun bis zum Rathaus, ein Radständer wird noch montiert. Eine Terrasse bietet ausreichend Platz für Agapen nach Trauungen oder für Feste. „Modern, minimalistisch und naturalistisch“, so beschreibt Umweltstadträtin Isabel Mang die 1.500m² „Rathauspark neu“. „Es fangen jetzt die Humusierungsarbeiten an, danach werden die Pflanzen gesetzt. Wenn es die Witterung zulässt, wird auch noch der Rasen verlegt“, erklärte sie.

Auch bezüglich der Begrünung der Innenstadt wird weiter geplant und gearbeitet, hier muss aber Rücksicht auf viele Leitungen, die im Boden liegen, genommen werden. „Dort, wo es möglich ist, begrünen wir auch mittels Baumpatenschaften“, ergänzte Mang, die Anmeldungen dafür gerne entgegennimmt. Auch die „Aktion 1.000 Bäume“ ist ein voller Erfolg „Diese Aktivität wurde gut angenommen und läuft auch im kommenden Jahr weiter“, so Isabel Mang