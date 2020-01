"Gemeinde-Gold" für Quartett in Burgschleinitz-Kühnring .

Ein wahrer Reigen an Auszeichnungen stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfanges in der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring. Unter anderen wurden der ehemalige Gemeindearzt Otto Soukup, die langjährigen Gemeinderäte Gottfried Guschel und Karl Jordan sowie der scheidende Vizebürgermeister Erich Trauner und mit der „Ehrennadel in Gold“ für ihre Verdienste geehrt.