Gerhard Dafert ist Eggenburger Ehrenbürger

„Wie kommt’s ihr auf das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll“ – mit diesen Worten kommentierte Gerhard Dafert, von 1984 bis 1999 Bürgermeister der Stadtgemeinde Eggenburg, sichtlich sprachlos die Überreichung der Ehrenbürgerschaft an ihn durch Bürgermeister Georg Gilli beim Neujahrsempfang der Stadtgemeinde Eggenburg.

Und der begründete die „längst fällige Ehrung“ für die fast 30-jährige Arbeit für die Gemeinde (1970 bis 1999) mit zahlreichen prägenden Entscheidungen – jugendfreundliche Gemeinde, Bau Landespflegeheim, Sanierung, Aufschließung der Lettenfeldsiedlung, Sanierung von Stadtmauer, Resch-Schloss und Freibad, Verbesserung der Trinkwasserversorgung – in Daferts Amtszeit.

Und Dafert, als er seinen Humor wieder gefunden hatte: „Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber ich hoffe schon.“ Er werde die Auszeichnung, über die er sich sehr freue, in Ehren halten und dankte neben politischen Mitstreitern und Mitarbeitern der Stadtgemeinde vor allem seiner Frau: „Denn der Betrieb daheim musste ja weiter laufen.“

Ehrenring für Wolfgang Dafert vom Bürgerkorps

Der Altbürgermeister blieb nicht das einzige geehrte Mitglied der Familie Dafert an diesem Abend. Sohn Wolfgang, Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn, wurde für seine 25-jährige Obmannschaft im Bürgerkorps Eggenburg mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde ausgezeichnet. Er sei dankbar, der Stadt in einem Verein, in der eine Gruppe von Menschen einen gemeinsamen Weg beschreite, dienen zu dürfen, nahm er die Auszeichnung entgegen.

Werner Oppitz übergab Gemälde an Museum

Damit aber nicht genug, auch Wolfgangs Bruder Gerhard Dafert durfte sich an diesem Abend freuen. Allerdings nicht über eine Ehrung, sondern ein Geschenk. Denn der langjährige Eggenburger Vorzeige-Gastronom Werner Oppitz, der das Stadthotel 2021 nach einem halben Jahrhundert im Familienbesitz verkaufte, übergab der Stadtgemeinde fünf Werke, die der Missingdorfer Künstler Norbert-Christoph Schröckenfuchs für das Stadthotel gemalt hatte und die dort für viele Gäste nicht wegzudenken waren. Darauf zu sehen: Motive, die Johann Krahuletz in der Eggenburger Umgebung zeigen. Sie sollen künftig im Krahuletz-Museum den Bürgern weiter zugänglich sein.

Neben weiteren Ehrungen stand noch ein Rückblick auf die Ausschüsse im vergangenen Jahr durch die zuständigen Stadträte auf dem Programm des Festakts im Rathaus. Wie schon Tradition wurde auch diesmal ein Verein besonders hervorgehoben. Harald Veigl stellte den Fotoclub Eggenburg, der 2022 sein 25-Jahr-Jubiläum feierte, vor.

Welch künstlerisches Potenzial in Eggenburg steckt, stellten die drei jungen Musik-Talente Anna Weingartner (Blockflöte), Luisa Busta (Querflöte) und Christine Eder (Klavier) von der Ignaz-Pleyel Musikschule Eggenburg mit ihren Lehrkräften Theresia Kaiser, Petra Strebl und Laszlo Szabo mit ihrer virtuosen musikalischen Umrahmung unter Beweis.

