Horner Wirtschaftskammer: Ein Abschied für den „Quotenmann"

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Mehr als 200 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Horn – und das nicht nur, weil es nach zwei Jahren Corona wieder möglich war, zu feiern, sondern auch, um die „Hofübergabe“ von Obmann Werner Groiß zu seiner Nachfolgerin Margarete Jarmer (die NÖN berichtet im Vorfeld) zu feiern.

Groiß blickt mit viel Schmäh auf seine Zeit als „Quotenmann“ in der weiblich dominierten Waldviertler Wirtschaft, aber auch in der Politik, seiner Firma und seiner Familie zurück. Warum er jetzt abtrete begründete er mit der „Zeit der Veränderung“: „Wir haben mit Franz Linsbauer einen neuen Landtagsabgeordneten, Bezirkshauptmann Johannes Kranner will nicht mehr, AK-Chef Robert Fischer will nicht mehr – dann will ich eben auch nicht mehr“, scherzte er. Außerdem: Mit Jarmer habe er „die genau richtige Nachfolgerin“ für die Horner Wirtschaft gefunden.

Die meinte dann, dass sie sich als Sprachrohr und Netzwerkerin für die Horner Wirtschaft sehe. Und das Netzwerken stand dann beim „Get-Together“ mit Landesrat Ludwig Schleritzko, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, dessen Vorgängerin Sonja Zwazl, Abgeordneten Josef Wiesinger, AK-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl oder Ex-Minister Wolfgang Brandstetter und vielen Unternehmern aus dem Bezirk an.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.